La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle nuove parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Zelensky, accusato di non volere la pace con la Russia, e sui dazi alle importazioni da Canada, Messico e Cina, che dovrebbero entrare in vigore da oggi. “Trump apre la guerra dei dazi”, titola La Stampa. “Kiev e dazi, l’affondo di Trump”, è l’apertura del Corriere della Sera. “L’Ue spappolata dirotta i miliardi Pnrr sulle armi”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Kiev e dazi, l’affondo di Trump” (Il Corriere della Sera).

“I segnali da conti e crescita”. L’editoriale di Carlo Cottarelli: “I dati pubblicati ieri dall’Istat contengono conferme e sorprese. Le conferme riguardano la nostra crescita economica, che resta bassa. Le sorprese riguardano i nostri conti pubblici, che vanno meglio del previsto. Partiamo dalla crescita del Pil reale. Nel 2024 è stata dello 0,7% (0,5 al netto del maggior numero di giorni lavorativi). Non è un grande risultato: l’obiettivo originariamente fissato dal governo era dell’1,2%. Abbiamo fatto poco più della metà del previsto. Sul lato della domanda, i consumi delle famiglie sono stati la componente meno dinamica. Sul lato della produzione, il settore manifatturiero si è di nuovo contratto, come nel 2023”.

“Trump apre la guerra dei dazi” (La Stampa).

“Crisi respiratorie acute. Ore difficili per il Papa” (Repubblica).

“Il sentimento europeo”. L’editoriale di Massimo Adinolfi: “Ecco cos’è l’Ue: quel luogo in cui conta ancora l’opinione pubblica. Dove la democrazia ci guadagna dalla partecipazione alla vita politica dei suoi cittadini. Dove semplicemente ha ancora senso farsi sentire, andare in piazza”.

“Le borse Ue volano con difesa e banche. Dazi e incertezze affondano Wall Street” (Il Sole 24 Ore).

“Auto, l’Europa ferma le eco-multe” (Il Giornale).

“Trump, stop agli aiuti a Kiev” (Il Messaggero).

“Pressing per Kiev ed equilibrio per l’Italia”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Guardiamo prima alle buone notizie, che pure non mancano in queste giornate convulse e potenzialmente drammatiche per la politica internazionale, di quelle destinate a finire nei libri di storia. La prima. La Gran Bretagna, promotrice dell’incontro londinese, è rientrata con forza nella partita europea, dalla quale era bruscamente uscita con la Brexit. Ponte naturale, per ragioni storiche, tra Vecchio continente e Stati Uniti, avrà un ruolo politico importante nell’operazione di ricucitura diplomatica che l’Unione dovrà presto operare con la nuova amministrazione americana. Bentornata, Albione”.

“Affondo perduto” (Il Manifesto).

“L’Ue spappolata dirotta i miliardi Pnrr sulle armi” (Il Fatto Quotidiano).

“Droga, che fare?”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Anzitutto una rettifica: la comunità di recupero per tossicodipendenti che s’è riunita a Londra sotto le insegne dell’Europa era tutto fuorché europea. C’erano Turchia e Canada, che non sono in Europa. C’era la Gran Bretagna padrona di casa, uscita dall’Ue con la Brexit. C’erano Norvegia e Ucraina, che non sono nella Ue”.

“Trump: non sopporto più Zelensky” (La Verità).

“La roulette russa di Macron” (Libero).

“Trump vuole la testa di Zelensky. “Non tollererò ancora a lungo” (Domani).