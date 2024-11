L’EDICOLA, il Corriere: “Migranti, lo stop dei giudici”. Il Fatto: “Weekend in Albania. Soldi buttati”. La Verità: “Verdetto già scritto”

Il nuovo stop dei giudici ai migranti in Albania, come ovvio, è il tema che domina sulle prime pagine die giornali di oggi. “Migranti, lo stop dei giudici” titola il Corriere della Sera. “Weekend in Albania – è invece il titolo del Fatto Quotidiano -. Soldi buttati. Decreto rinviato all’Ue: tornano i 7 migranti”. Dall’altra parte della barricata La Verità di Maurizio Belpietro: “Verdetto già scritto: i giudici sabotano l’operazione Albania”.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Migranti, lo stop dei giudici. Dopo Catania, anche il tribunale di Roma non convalida il trattenimento in Albania”. (Il Corriere della Sera)

“Raffreddiamo toni e parole. Non siamo negli anni settanta”. (L’editoriale di Venanzio Postiglione)

“Albania, un altro stop. I sette richiedenti asilo ripartiti subito per l’Italia. L’ira del governo contro i giudici: andiamo avanti”. (La Repubblica)

“Migranti, lo stop dei giudici. Il governo: avanti in Albania”. (La Stampa)

“Contatti Pa, 20 miliardi in più all’anno”. (Il Sole 24 Ore)

“Migranti in Albania, nuovo stop. Secondo rinvio dei giudici di Roma alla Corte Ue”. (Il Messaggero)

“Tasse, riapre il concordato. Nuova finestra per i contribuenti”. (Il Giornale)

“Emilia paranoica. In campagna elettorale per le regionali, a Bologna la destra alza i toni”. (Il Manifesto)

“Weekend in Albania. Soldi buttati. Decreto rinviato all’Ue: tornano i 7 migranti”. (Il Fatto Quotidiano)

“Ormai, in questa batracomiomachia che parodizza le tragedie degli anni 70, non passa giorno senza che uno di destra voglia tappare la bocca a uno di sinistra, e viceversa”. (L’editoriale di Marco Travaglio)

“Verdetto già scritto: i giudici sabotano l’operazione Albania”. (La Verità)

“La sinistra parla e mena. La destra taglia le tasse”. (Libero)