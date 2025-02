Due sono le principali notizie in apertura sui quotidiani di oggi: l’opposizione degli Stati Uniti a una risoluzione dell’ONU di condanna della Russia per l’invasione dell’Ucraina e la condanna a otto mesi del sottosegretario alla Giustizia Delmastro. “Più forte l’asse Trump-Putin”, titola il Corriere della Sera. “Condannato Delmastro”, è l’apertura di Repubblica. “La pace di Trump sfascia il governo e l’opposizione”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

“La guerra e il pudore perduto”. L’editoriale di Carlo Verdelli: “Uno spettro si aggira per l’Europa: l’irrilevanza. Ormai è qualcosa di più di un’ombra. Il secondo Trump ci ha messo meno di un mese a dargli corpo e consistenza: Ue fuori dai negoziati per una qualche forma di fine guerra in Ucraina, Ue fuori dalle stanze dove si deciderà il dopo Gaza. La tristezza della tavola rotonda all’Eliseo con 11 leader di un’Unione mai così disunita dà la misura del disorientamento in atto. Con brutale evidenza, il nostro primo e storico alleato è diventato improvvisamente, se non ostile, almeno indisposto a considerarci fratelli”.

L’intervista al leader di Azione Carlo Calenda: “Quello che ha detto Conte è di una gravità inaudita. Sostenere che Trump quando mente sull’Ucraina e insulta Zelensky dice la verità, vuol dire tradire l’Europa e tradire l’Italia. Trump e Putin vogliono stringere l’Europa in una tenaglia. Io non farò più alleanze, nemmeno a livello locale con il M5S, né, come invece ho fatto in questi mesi, cercherò più di lavorare insieme all’opposizione. C’è uno spartiacque: si sta con l’Europa senza se e senza ma”.

“Colpevole e inadeguato”. L’editoriale di Carlo Bonini: “Questa sentenza dimostra quanto poco “rossa” tutto sommato sia questa Procura della repubblica già additata come “nemica della nazione. Diciamola così: il fracasso è magno, il fatto è semplice. Posto di fronte all’alternativa se considerare il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, per giunta avvocato, capace o meno di distinguere una notizia coperta da segreto d’ufficio da una di pubblico dominio, e dunque condannarlo o assolverlo per averla resa pubblica, il tribunale…”.

“L’angolo del buonumore”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Si pensava che i trombettieri della vittoria ucraina e della sconfitta russa, dopo tre anni di minchiate sfuse, si prendessero una pausa per far riposare le lingue in attesa di qualcun altro da leccare. Invece restano in cattedra a spiegarci come va il mondo, visto che finora l’hanno capito così bene”.

“Tre anni di guerra e dieci lezioni”. L’editoriale di Mario Ajello: “Siamo ormai al terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio 2022. Tre anni di guerra che forniscono almeno dieci lezioni di storia, prima che la tragedia si trasformi sperabilmente in una pace e in una pace giusta”.

“Trump imprevedibile ma con le idee chiare”. L’editoriale di Mario Sechi: “L’Ucraina in tre anni di guerra non ha perso la sua sovranità grazie all’impegno di un’alleanza di cui gli Stati Uniti sono la guida. Volodymyr Zelensky si è più volte scontrato con la Casa Bianca, Joe Biden in una telefonata burrascosa lo apostrofò come un «ingrato». La storia si ripete con Trump che, naturalmente, si muove e parla come Trump”.

