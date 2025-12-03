Sono due le notizie principali di oggi in apertura sui quotidiani: il fermo di tre persone in Belgio, tra cui l’ex vicepresidente della Commissione Europea Federica Mogherini, per un’indagine sull’appropriazione indebita di fondi europei, e le parole di Putin, che poco prima di incontrare al Cremlino gli inviati del presidente degli Stati Uniti Witkoff e Kushner ha dichiarato di essere pronto alla guerra con l’Europa. “Scandalo a Bruxelles, fermati Mogherini e Sannino”, titola Repubblica. “Putin minaccia l’Ue: pronti alla guerra”, è l’apertura del Corriere. “La roulette russa”, è invece la prima pagina di Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“Scandalo a Bruxelles, fermati Mogherini e Sannino” (La Repubblica).

“Putin minaccia l’Ue: pronti alla guerra” (Il Corriere della Sera).

“L’Europa tra paure e paralisi”, di Federico Fubini: “A marzo la società svedese di tecnologie verdi Northvolt è fallita e la sua storia rimanda l’Europa alle scelte che oggi ha davanti. Ma non vale solo per le scelte sull’ambiente: vale ancora di più di fronte alla spartizione che l’America di Donald Trump sta perseguendo con la Russia a spese dell’ordine europeo consolidato dopo la guerra fredda. Northvolt, start up delle batterie di accumulo, era il campione continentale della transizione. Ha iniziato a morire trascurando un dettaglio: per il materiale di produzione delle batterie dipendeva da una società cinese, Wuxi Lead. Dopo qualche tempo Wuxi ha preso a spedire in Svezia attrezzatura difettosa, in seguito alcune funzioni dei macchinari sembravano addirittura sabotate”.

“Guerra, Putin minaccia l’Europa” (La Stampa).

“Edilizia, arriva il nuovo Codice” (Il Sole 24 Ore).

“Lavoro, crescita record degli occupati” (Il Messaggero).

“L’orgoglio e la fiducia di un Paese che conta”, di Roberto Napoletano: “Il Paese ha bisogno di liberarsi da pregiudizi e complessi di inferiorità che si manifestano in vari modi. Il revanscismo: abbiamo perso e allora dobbiamo rivincere facendo strame di tutti e tutto. China pericolosa perché porta alle ossessioni per cui si guardano solo i torti subiti e non si riescono a vedere i miglioramenti. C’è, poi, la nostalgia strumentale che aggiusta gli errori del passato e tende a idealizzare il Paese di una volta. Non manca neppure la fuga nelle utopie: noi risolveremo tutto perché siamo convinti di avere la bacchetta magica. Non è così, molto banalmente, perché la bacchetta magica non esiste”.

“Appalti, miei prodi” (Il Giornale).

“Bel lavoro” (Il Manifesto).

“Ci facciamo sempre riconoscere” (Il Fatto Quotidiano).

“Bassi rappresentanti”, di Marco Travaglio: “Mancava solo il fermo di Federica Mogherini e dell’ambasciatore Stefano Sannino per corruzione e frode negli appalti, per dare un’idea almeno parziale della Ue con il decisivo contributo dell’Italia. La Mogherini, ministra Pd degli Esteri del governo Renzi con benedizione di Napolitano e poi Alta rappresentante per la politica estera europea…”.

“Tutti parlano di guerra e cercano poco la pace” (Avvenire).

“La roulette russa” (Libero).

“Il fuoco da spegnere per allontanare l’ombra della Bomba”, di Mario Sechi: “L’effetto Cavo Dragone è arrivato: Vladimir Putin ieri ha commentato la sortita del loquace ammiraglio sugli «attacchi preventivi» della Nato alla Russia con un colpo d’ascia: «L’Europa vuole la guerra? Siamo pronti». In questa frase c’è tutto Putin, il gioco di fumo e specchi dell’aggressore: da 3 anni e 9 mesi l’avanzata dell’esercito di Mosca ha il record storico della lentezza in guerra, secondo il Centro di Studi Strategici di Washington «in aree come Kharkiv in media avanza solo 50 metri al giorno, più lentamente rispetto all’offensiva della Somme nella Prima guerra mondiale, dove le forze francesi e britanniche avanzarono in media 80 metri al giorno» e anche nel Donetsk i russi guadagnano solo 135 metri al giorno. Il generale inverno congelerà tutto, non la strage”.

“Ucraina, Putin minaccia l’Europa. Se vuole la guerra siamo pronti” (Domani).

“Ue corrotta come l’Ucraina. Fermata la biondina del Pd” (La Verità).