La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla riunione del Consiglio europeo in programma oggi a Bruxelles per discutere dei piani di riarmo e di difesa, per rilanciare un’iniziativa europea per raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina. “Riarmo europeo, il governo frena”, titola Il Corriere della Sera. “Macron: scudo nucleare”, è l’apertura di Repubblica. “È morto il Salva-Milano. L’hanno scritto gli indagati”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Riarmo europeo, il governo frena” (Il Corriere della Sera).

“Quei fili tagliati”. L’editoriale di Carlo Verdelli: “L’ha appena annunciato al Congresso degli ormai suoi Stati Uniti. Un vasto programma, quello di Donald Trump al giorno 44 del suo secondo mandato: ci riprenderemo il Canale di Panama e anche la Groenlandia, «in un modo o nell’altro»; Zelensky ci deve aver ripensato e ora è pronto a risarcirci di quel che ci spetta e a mettere fine a un «conflitto insensato»; andremo su Marte; cancelleremo l’ideologia del politicamente corretto; regaleremo all’America un’età dell’oro che è appena cominciata. Il mandato del presidente Usa dura 1461 giorni. Ma già questo inizio prefigura svolte neanche immaginate nelle più ardite previsioni”.

“Macron: Ue, difesa atomica” (La Stampa).

“Macron: scudo nucleare” (La Repubblica).

“Europa, cosa difendiamo difendendoci”. L’editoriale di Michele Serra: “Tuteliamo la pace e la tolleranza, prima di tutto, perché l’intera architettura europea è concepita per questo. I diritti, il multilinguismo, la libertà religiosa, l’inclusione, la separazione dei poteri. E lo stato sociale, che è la sola vera difesa dei più deboli”.

“Il Bund mette il turbo ai rendimenti” (Il Sole 24 Ore).

“Difesa Ue, i paletti di Meloni” (Il Messaggero).

“Ecco cosa vuol dire economia di guerra”. L’editoriale di Paolo Balduzzi: “Tre anni fa, l’11 marzo 2022, a margine di un vertice informale tenutosi a Versailles subito dopo l’invasione russa in Ucraina, alcuni giornalisti chiesero all’allora Presidente del Consiglio, Mario Draghi, se l’Europa avrebbe a breve sperimentato un’“economia di guerra”. La risposta del premier fu categoricamente negativa: e per questi tre anni la validità di quella negazione è rimasta intatta. Tuttavia, il progetto di Ursula von der Leyen di investire fino a 800 miliardi di euro nei prossimi quattro anni in spese e investimenti per la difesa e la deterrenza potrebbe aprire una fase nuova”.

“Soldi per le armi, Giorgetti frena” (Il Giornale).

“Il tiratore franco” (Il Manifesto).

“È morto il Salva-Milano. L’hanno scritto gli indagati” (Il Fatto Quotidiano).

“Brancamielone”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Già duramente provati dal boicottaggio di X per mano di Sandro Ruotolo e altri trascinatori di folle, Donald Trump e la sua banda hanno subito il colpo di grazia. È stato l’altroieri, quando Paolo Mieli ha annunciato a Otto e mezzo il suo primo pacchetto di sanzioni contro la Casa Bianca”.

“L’imbroglio dietro le armi di Ursula” (La Verità).

“Ecco il piano di Trump” (Libero).

“Giorgia sola di fronte alla sfida della Casa Bianca”. L’editoriale di Mario Sechi: “Non è ancora successo niente, ma il polverone è già bello alto: l’Europa si riarma! Ancora non sappiamo come, quando e quali sono gli obiettivi, forse avremo qualcosa di più concreto oggi, ma il Parlamento italiano già ribolle. L’Unione europea vorrebbe investire 800 miliardi in quattro anni nel settore della Difesa (la parola “riarmo”, buttata così nella mischia, non significa un bel niente e crea solo confusione) dove di miliardi gli Stati Uniti ne spendono mille all’anno. Va detto chiaramente che senza gli americani non si può fare nulla, la nostra pace per ottant’anni è stata costruita sulla cooperazione dell’Occidente”.