Le prime mosse di Donald Trump sullo scacchiere internazionale e il ritorno in Libia del comandante della polizia giudiziaria libica Najeem Osema Almasri Habish. Sono questi i due argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Trump ora minaccia Putin” titola il Corriere della Sera. “Almasri, la corte dell’Aja accusa il governo” è l’apertura della Stampa. Il Fatto Quotidiano invece torna sul caos treni: “Il videocomplotto di Salvini è una patacca”.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump ora minaccia Putin”. (Il Corriere della Sera)

“I padroni delle nuvole”. L’editoriale di Antonio Polito: “Nel (sempre più ristretto) circolo dei sostenitori della vecchia liberal-democrazia ci si domanda: dobbiamo temere di più i Maga Men, i millecinquecento insorti che assaltarono il parlamento statunitense il 6 gennaio di quattro anni fa, scarcerati da Trump e condonati come fossero prigionieri politici? Oppure i Tecno Oligarchi, quella sfilza di capi azienda multimiliardari in giacca e cravatta allineati alla sua celebrazione, in un’esibizione di volontà di potenza senza precedenti? Dico la mia: mi fanno più paura i Ceo. Non temo il loro potere in sé, ma in me; anzi in noi, cittadini delle democrazie”.

L’intervista al presidente di Panama, José Raúl Mulino Quintero: “Le regole internazionali vanno rispettate. Abbiamo il diritto internazionale dalla nostra parte e la nazionalità e la sovranità di Panama. Per sempre”.

“Liberato un criminale”. (La Repubblica)

“IA, la posta in gioco”. L’editoriale di Lucio Caracciolo: “L’America ha rinunciato a americanizzare il mondo per manifesta impossibilità. Malgrado la profondità della crisi che ne scuote le radici, non intende però abdicare al rango di numero uno. Per questo deve vincere la corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, che si deciderà entro il decennio”.

“Almasri, la corte dell’Aja accusa il governo”. (La Stampa)

“Intelligenza artificiale, piano Trump da 500 miliardi. Musk: non ci sono soldi”. (Il Sole 24 Ore)

L’intervista al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “L’Italia è pronta a rientrare nel nucleare che rappresenta una scelta cruciale che non andrà a sostituire le rinnovabili ma le completerà assicurandoci un mix energetico equilibrato e sostenibile”.

“L’avviso di Trump a Putin”. (Il Messaggero)

“L’Europa a un bivio: serve uno scatto”. L’editoriale di Angelo De Mattia: “All’età dell’oro che, secondo il presidente Donald Trump, rifacendosi forse inconsapevolmente ad Esiodo, starebbe per iniziare per gli Usa, l’Europa non può di certo rispondere con gli anni del crepuscolo, se non del declino. Alzati e cammina, se ne sei capace, bisognerebbe dire all’Unione. Accogli la sfida”.

“Ecco la verità su Musk”. (Il Giornale)

“Chi molla il boia”. (Il Manifesto)

“Un lavoro sporco che deve continuare”. L’editoriale di Andrea Fabozzi: “Il caso del generale libico a capo della polizia giudiziaria di Tripoli, fermato a Torino per un mandato di cattura della Corte penale internazionale, che lo considera un torturatore, e in appena 48 ore scarcerato e trionfalmente riportato in patria da un volo di stato italiano è semplice. A complicarlo sono le giustificazioni del governo Meloni”.

“Treni, il videocomplotto di Salvini è una patacca”. (Il Fatto Quotidiano)

“Un’altra matta”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Fra i pigmei ubriachi della cosiddetta Ue chiamati a rispondere alle sfide e alle sfighe del trumpismo, svetta per lungimiranza ed equilibrio l’estone Kaja Kallas, ‘alta rappresentante della politica estera’ (figurarsi quelle basse)”.

“L’Ue ha pagato gli ambientalisti per fare pressioni sul Green Deal”. (La Verità)

“Soldi e bugie per imporci le follie verdi”. (Libero)