Sono due le principali notizie di oggi in apertura sui quotidiani: l’inchiesta della procura di Milano sull’acquisizione di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi di Siena e le condizioni indicate dal presidente russo Putin per proseguire la trattativa per far finire la guerra con l’Ucraina. “Scalata Mps-Mediobanca. Manipolato il mercato”, titola Repubblica. “Ucraina, la linea dura di Putin”, è l’apertura del Corriere. “Scudo spaziale e leve, l’Italia si arma”, titola invece Il Giornale.

“Un’occasione mancata”, di Dacia Maraini: “L’argomento con cui si rifiuta il voto per il «consenso libero e attuale», consiste nell’idea che questa legge comporterebbe abusi non riconoscibili. Salvini ha ipotizzato vendette su vendette di donne offese che denunciano stupri mai avvenuti per rivalersi di una offesa sentimentale. Intanto cominciamo col dire che una legge stabilisce un principio. Poi caso per caso, ci saranno i giudici, gli avvocati e chi per loro a decidere se la denuncia sia vera o falsa. Ma il fatto di rifiutare una legge perché potrebbe comportare degli abusi è chiaramente pretestuoso. Sarebbe come dire che non dobbiamo fare una legge sulla assistenza ai disabili perché qualcuno potrebbe fingere di essere disabile per rubare soldi dallo Stato”.

“Se la fuga dalle urne è anche non voluta”, di Paolo Balduzzi: “Pochi giorni fa si sono svolte elezioni molto importanti per il nostro paese: le presidenziali cilene. No, non siamo impazziti e questa non è una copia del “La Tercera” di Santiago. Le elezioni in Cile sono importanti per l’Italia perché quello sudamericano è uno dei ventisette paesi al mondo che prevedono il voto obbligatorio. Paesi molto piccoli, in alcuni casi, come gli arcipelaghi oceanici di Nauru e Samoa. Ma anche paesi molto popolosi, come il Brasile (oltre duecento milioni di abitanti). Oppure stati europei (cinque in totale), come il Belgio (qui l’obbligo vige sin dalla fine del XIX secolo!) e la Grecia”.

“All’armi: pericolo di pace”, di Marco Travaglio: “Ora che la guerra rischia di finire e gli euro-nani non si danno pace per la minaccia della pace, i pericoli anziché diminuire aumentano. Il partito transnazionale della guerra è così potente, tentacolare e armato che farà di tutto per sabotare il negoziato”.

“Come hanno perso la prima partita alla prima mossa”, di Mario Sechi: “Il gioco degli scacchi prevede che immagini la prima mossa, la seconda, la terza, la quarta e così via per un numero di volte che all’inizio della partita, in ogni frangente, è indefinito e sempre più insidioso. Quando Elly Schlein all’invito di Meloni a partecipare alla festa di Atreju ha posto come condizione un confronto con la premier, ha dimenticato di pensare alle mosse successive, le sue e quelle dell’avversario. Credendo di aver fatto scacco matto, ha sottovalutato la possibilità di un ribaltamento dello scenario, così ieri è arrivata la sorpresa di Meloni: cara Elly, sono pronta a confrontarmi conte, ma non essendo ancora chiaro chi guiderà la sinistra alle elezioni politiche, mi pare giusto estendere il confronto a Giuseppe Conte”.

