L’intervento al World Economic Forum di Davos del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato dei rapporti fra l’Europa e Usa e delle trattative per arrivare a una pace fra Russia e Ucraina. La liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri e le parole del ministro Piantedosi sull’espulsione. La vicenda giudiziaria che riguarda la ministra Santanchè. Sono questi gli argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Trump, attacco all’Europa”, titola La Stampa. Il Corriere: “Scontro con la Corte dell’Aia”. Il Fatto Quotidiano titola invece “Santanché: 2,6 milioni senza nome a Visibilia”.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump, attacco all’Europa” (La Stampa).

“Scontro con la Corte dell’Aia” (Il Corriere della Sera).

Le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul caso Almasri: “Il cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish è stato rilasciato nella serata del 21 gennaio «per poi essere rimpatriato a Tripoli, per urgenti ragioni di sicurezza, con mio provvedimento di espulsione, vista la pericolosità del soggetto. Il governo ha dato la disponibilità a rendere un’informativa di maggiore dettaglio sul caso in questione. Sarà quella l’occasione utile per approfondire e riferire su tutti i passaggi della vicenda, ivi compresa la tempistica riguardante la richiesta, l’emissione e l’esecuzione del mandato di cattura internazionale, che è poi maturata al momento della presenza in Italia del cittadino libico”.

“La posta in gioco per la Ue”. L’editoriale di Giuseppe Sarcina. “Le diplomazie europee sono al lavoro per preparare il vertice informale dei capi di Stato e di governo, in programma il 3 febbraio, nello Chateau di Limont, in Belgio. In agenda ci sarà quella che i funzionari chiamano in codice «La Risposta» da dare a Donald Trump. Il presidente americano, come si è visto anche ieri a Davos, ha occupato lo spazio delle relazioni transatlantiche con una serie di totem”.

“Santanché: 2,6 milioni senza nome a Visibilia” (Il Fatto Quotidiano).

“Trump sfida l’Europa” (La Repubblica).

“L’impunità di Stato”. L’editoriale di Luigi Manconi. “La debolezza del governo viene messa a nudo impietosamente. E nelle parole pronunciate ieri dal ministro Piantedosi al Senato si avverte l’eco di una resa dei conti. Il 10 marzo 2023, al termine di una infelicissima conferenza stampa a Cutro — norme abborracciate e nessuna compassione per le 94 vittime del naufragio — , Giorgia Meloni pronunciò quelle parole: «andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo”.

“Trump: green deal un grande imbroglio. Chiederò che tassi e petrolio scendano” (Il Sole 24 Ore).

“Europa, valanga Trump” (Il Giornale).

“Il padrino” (Il Manifesto).

“La sfida di Trump all’Europa: tasse giù a chi produce in Usa” (Il Messaggero).

“Green Deal, il cerino in mano a Bruxelles”. L’editoriale di Paolo Balduzzi. Se il buon giorno si vede dal mattino, l’Europa, e con lei tutto il mondo, si trovano davanti quattro anni che rischiano di essere complicati. Le iniziative nel giorno della sua investitura ufficiale, nonché le parole pronunciate in collegamento al World economic forum di Davos da Donald Trump, neopresidente statunitense, suonano come un requiem su quello che, nella storia dell’umanità, ha finora rappresentato il primo, unico, e ora forse anche ultimo, grande esperimento mondiale di cooperazione sulle tematiche economiche e ambientali: la sfida al riscaldamento globale. Il cosiddetto “green deal”.

“Ecco lo ius scholae: studente filippino sgozzato da egiziano” (La Verità).

“Trump cambia il mondo. Il Pd riparte dall’Urss” (Libero).