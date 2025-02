I principali quotidiani oggi si dedicano in apertura alla situazione a Gaza e all’annuncio di Hamas di voler rimandare la liberazione degli ostaggi israeliani prevista per sabato, sostenendo che ci siano state violazioni della tregua da parte di Israele. In risalto anche la notizia sull’offerta di acquisto di OpenAI da parte di un gruppo di imprenditori tra cui Elon Musk. “Trump: compro Gaza. Hamas blocca gli ostaggi”, titola La Stampa. “Gaza, la tregua torna a rischio”, è l’apertura del Corriere della Sera. “IA, la nuova sfida di Musk”, titola invece Repubblica.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump: compro Gaza. Hamas blocca gli ostaggi” (La Stampa).

“Gaza, la tregua torna a rischio” (Il Corriere della Sera).

“Migranti in manette a sinistra”. L’editoriale di Antonio Polito: “Se uno dei (pochi) governi di sinistra d’Europa imita Trump, e organizza uno show di deportazione di immigrati, mostrati in tv mentre vengono fermati nei blitz, radunati nei centri, messi su un bus e portati in fila indiana alla scaletta dell’aereo sotto scorta della polizia, vuol dire che destra e sinistra non esistono più o che il problema è uguale per tutti?”.

L’intervista all’Alta rappresentante della Commissione europea Kaja Kallas: “Putin e la Russia non vogliono la pace. È tutto nelle loro mani: se smettono di bombardare i civili e le infrastrutture civili e ritirano le loro truppe allora c’è la pace. Ma al momento non hanno espresso alcuna volontà di accettare la pace. Ecco perché credo che sia importante che gli americani facciano pressione su Putin annunciando sanzioni più pesanti e una posizione molto forte, in modo che il presidente russo fermi questa guerra”.

“Costo elettricità, +44% in un anno” (Il Sole 24 Ore).

“Santanchè ai suoi in cassa: lavorate sempre o chiudo” (Il Fatto Quotidiano).

“IA, la nuova sfida di Musk” (La Repubblica).

“Non basta ricordare il passato”. L’editoriale di Massimo Recalcati: “Il massacro delle foibe, come ogni altro evento collettivo che ha offeso profondamente la natura insacrificabile della vita umana, può essere solo ricordato? La memoria può ridursi a essere, come scrivevo tempo fa, solo un cimitero dei ricordi? Quale è la nostra responsabilità di fronte ai traumi collettivi che la storia ci ha consegnato? E poi, cosa significa davvero ricordare?”.

“Mattarella, lezione di storia: Foibe simbolo del comunismo” (Il Giornale).

“Gaza, tregua appesa a un filo” (Il Messaggero).

“Migranti, le sinistre si spostano a destra”. L’editoriale di Vittorio Sabadin: “Dopo avere appreso da Donald Trump come si fa a vincere le elezioni, e da Kamala Harris come si fa invece a perderle, la sinistra europea sta cambiando strategia e sale sui cavalli di battaglia della destra. Sono soprattutto le politiche sull’immigrazione a registrare le svolte più significative. In Gran Bretagna molti elettori laburisti hanno accolto ieri con qualche perplessità la decisione del premier Keir Starmer di rendere pubblici i video con gli immigrati illegali ammanettati che vengono scortati dalla polizia verso gli aerei della deportazione”.

“Tregua in ostaggio” (Il Manifesto).

“Spunta il Duce pure al Festival” (Libero).

“Giudice costretta al dietrofront. Fermato sospetto miliziano Isis” (La Verità).

“Almasri, indagine della Cpi sull’Italia. Fdl e Lega abbandonano Santanchè” (Domani).