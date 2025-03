Oggi in apertura sui quotidiani ci sono diverse notizie: la discussione sui dazi, sui quali è intervenuto ieri anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella; i dati diffusi ieri sui salari nei paesi del G20, con il peggior dato dell’Italia per la differenza di potere d’acquisto dal 2008; le trattative in Arabia Saudita con la mediazione degli Stati Uniti per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina. “In Italia i salari più bassi”, titola Repubblica. “Dazi: no del Colle, frenata di Trump”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Fallo di mano di Prodi”, è invece la prima pagina di Libero.

“Proteggere la libertà”. L’editoriale di Goffredo Buccini: “Nei suoi anni da docente alla Georgetown University, Madeleine Albright pose agli studenti una domanda dall’apparenza distopica: può un movimento fascista affermarsi negli Stati Uniti? Un ragazzo le rispose di getto: «Sì, perché siamo troppo sicuri che non può». L’eccesso di fiducia nella resilienza delle istituzioni democratiche rischia di farcene trascurare i segni di erosione. «Anziché mobilitarci, andremo avanti felici, certi che le cose volgeranno al meglio, e una mattina ci sveglieremo in un Paese parafascista», annotò l’ex segretaria di Stato di Bill Clinton”.

“Bruxelles e i mercati alternativi agli Usa”. L’editoriale di Angelo De Mattia: “Sarebbe necessario che, oltre alle iniziative allargate di cui sarà un esempio la nuova riunione dei “volenterosi” che, per impulso di Macron, si terrà giovedì a Parigi, l’Unione riflettesse sulle strategie e non solo su singole misure, pur fondamentali, quale quella per la difesa. Si è chiamati a decidere non solo sul “che fare” per il tema cruciale della guerra in Ucraina, ma anche sulla questione-dazi e, prima ancora, sul prospettato ridimensionamento del ruolo degli Usa nella Nato”.

“Sindrome cinese”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Sembra ieri che Nato e Ue dichiaravano guerra alla Cina. Hacker e troll cinesi, come i russi, truccavano tutte le elezioni occidentali (“Elezioni, l’onda fake da Cina e Russia”, Corriere). E fabbricavano persino “fake news contro Kate Middleton” (Giornale). E poi ’sti cinesi, oltre a essere tutti uguali e a non morire mai…”.

