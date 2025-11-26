Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: dalle trattative per far terminare la guerra fra Russia e Ucraina, con il nuovo piano in 19 punti elaborato negli incontri a Ginevra fra Stati Uniti, Unione Europea e Ucraina, al “dietrofront” del centrodestra alla legge contro lo stupro e la protesta delle opposizioni. “Trump: vicini alla pace. Ma Putin rifiuta il piano”, titola La Stampa. “Legge contro lo stupro, dietrofront della destra”, è l’apertura di Repubblica. “Kiev si arrende a Trump (ma non sulle cose serie)”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

“Il rifiuto delle urne”, di Sabino Cassese: “La fuga dalle urne, il non voto, una volta fenomeno marginale, è divenuto strutturale. Per circa trenta anni della storia repubblicana ha votato il 93 per cento degli aventi diritto al voto. Poi, per un quindicennio, l’87; più tardi il 73; alle elezioni politiche del 2022 quasi il 64; ora, nelle elezioni regionali dei giorni scorsi, una minoranza, tra il 42 e il 45 per cento. Questo vuol dire che 5-7 milioni circa di elettori sono rimasti a casa, senza adempiere quello che la Costituzione definisce dovere civico.

Si apre così un fossato tra società e politica, molto preoccupante perché democrazia indica una società che si autogoverna, attraverso il suffragio universale, una conquista che è costata tanto tempo e tanta energia. Il continuo calo, che dura da circa un quarantennio, costituisce un fenomeno grave per lo stato di salute della democrazia”.

“La cultura dello sballo dietro gli stupri”, di Luca Ricolfi: “All’indomani della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” forse non è inutile, anche grazie ai nuovi dati pubblicati dall’Istat, tentare di fare il punto sull’andamento della lotta contro la violenza di genere, specie nelle sue forme più visibili e dibattute: le uccisioni di donne (di cui i femminicidi sono un’ampia frazione) e le violenze sessuali. La distinzione è importante perché i due fenomeni, spesso accomunati nel dibattito pubblico, sono sociologicamente e quantitativamente assai diversi fra loro”.

“I diktat degli sconfitti”, di Marco Travaglio: “C’è un grosso equivoco nel dibattito pro o contro il piano Trump per chiudere dopo 12 anni (non quasi quattro, come si racconta) la guerra in Ucraina. L’equivoco dei vedovi inconsolabili e piagnucolanti perché la pace è ingiusta, anzi finta, anzi una resa per Kiev, perché Trump è putiniano e Putin non perde nulla…”.

“Il dilemma russo e lo Zar che sogna di tornare a Yalta”, di Mario Sechi: “Winston Churchill nel 1939 disse che «la Russia è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro un enigma»; George Kennan nel 1947 scrisse per Foreign Affairs un articolo passato alla storia firmato da “X” che delineava la dottrina del “containment” sotto il titolo “Le fonti del comportamento sovietico”; Henry Kissinger nel 1957 pubblicò un libro fondamentale (il primo di una lunga serie) intitolato “Armi nucleari e politica estera”, un testo che in questi giorni appare profetico come quello di Kennan e la frase di Churchill”.

