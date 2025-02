Sono diverse le notizie in apertura sui quotidiani di oggi: il terzo anniversario dall’inizio della guerra fra Russia e Ucraina, l’incontro fra Trump e Macron a Washington, il voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle risoluzioni sulla guerra e la preoccupazione per le condizioni di salute di Papa Francesco. “Onu e G7, lo strappo di Trump”, è l’apertura di Repubblica. “La guerra dei mondi”, titola La Stampa. “Ue-Russia, dati falsi sulle armi per farcene comprare di più”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Onu e G7, lo strappo di Trump” (La Repubblica).

“Forza di pace Ue in Ucraina” (Il Corriere della Sera).

“L’Europa e la spinta tedesca”. L’editoriale di Paolo Lepri: “Il contrario di Donald Trump — di cui «è sempre allettante pensare che non voglia dire quello che dice», scrive il Financial Times in un editoriale — Friedrich Merz è un uomo attento a pesare le parole. Nella notte berlinese del 23 febbraio — mentre ancora si contavano gli ultimi voti di un’elezione che ha spianato la strada per un governo «affidabile» da lui guidato, lasciando però aperti molti interrogativi sul futuro — il cancelliere cristiano-democratico in pectore ha ringraziato per le congratulazioni ricevute con un post su X, il social media dell’uomo di cui ha criticato le «interferenze» nella politica tedesca”.

“La Guerra dei mondi” (La Stampa).

“Berlino apre sui vincoli al debito” (Il Sole 24 Ore).

“Ue-Russia, dati falsi sulle armi per farcene comprare di più” (Il Fatto Quotidiano).

“Lollo in ammollo”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Il vantaggio degli scandali Santanchè e Delmastro è che nessuno chiede più le dimissioni di Lollobrigida. Il quale, da quando abbiamo perso Giambruno, esercita nel centrodestra le stesse funzioni ricreative svolte in pandemia dal duo comico Fontana-Gallera. Da qualche mese, scaricato persino dalla sua signora, ci pareva un po’ sulle sue”.

“Le ore della speranza. Tutti con Francesc0” (Il Giornale).

“Trump-Ue, strappo su Kiev” (Il Messaggero).

“La Grosse koalition e il futuro della destra”. L’editoriale di Luca Ricolfi: “Apparentemente le elezioni in Germania non hanno riservato sorprese. Le previsioni dei sondaggi sono state sostanzialmente rispettate, i popolari della CDU/CSU del futuro cancelliere Friedrich Merz hanno vinto, i socialdemocratici dell’SPD e i liberali della FDP sono crollati, il temuto partito di estrema destra AfD ha superato il 20%, miglior risultato dalla sua fondazione nel 2013. I popolari della CDU/CSU e i socialdemocratici della SPD (partito del cancelliere uscente Olaf Scholz) si apprestano ad avviare le trattative per formare un governo di Grosse Koalition”.

“C’era due volte” (Il Manifesto).

“Trump: Giorgia leader forte” (Libero).

“Grandi e piccoli: trovate le differenze”. L’editoriale di Mario Sechi: “Come si misura la grandezza di un leader? Dai fatti, contano soltanto i fatti, non le chiacchiere degli avversari né i complimenti interessati, ma la cronaca delle cose che accadono. Anno 2025, lunedì 24 febbraio, cronaca della giornata di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri: riunione del G7 sulla crisi in Ucraina; telefonata di complimenti e primo scambio di vedute sullo scenario europeo con il vincitore delle elezioni in Germania, Friedrich Merz; vertice con il leader degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per la firma di accordi economici del valore di 40 miliardi di dollari”.

“Voto rubato anche a Berlino” (La verità).

“Ucraina, scontro tra Usa e Ue all’Onu. In Germania verso la Grosse Koalition” (Domani).