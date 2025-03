La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, che ha approvato il piano per il riarmo e l’aumento delle spese per la difesa che era stato proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Europa, via libera al piano di riarmo”, titola Il Corriere della Sera. “Riarmo, sì di Meloni”, è l’apertura di Repubblica. “Democrazia sospesa per comprare più armi”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Riarmo, sì di Meloni” (La Repubblica).

“Europa, via libera al piano di riarmo” (Il Corriere della Sera).

“Le due idee di libertà”. L’editoriale di Antonio Polito: “Ma quel J.D. Vance che dal podio della presidenza applaudiva eccitato l’espulsione dall’aula del Congresso del deputato Al Green, reo di aver contestato platealmente Trump, è lo stesso che a Monaco ha rimproverato a noi europei di non tollerare la libertà di parola? E il presidente Trump, è libertario perché dà la grazia ai teppisti che in suo nome assalirono quello stesso Congresso quattro anni fa, o è autoritario perché licenzia i funzionari dell’Fbi che lo indagarono?”.

“Ucraina, Meloni apre a Macron” (La Stampa).

“Per la Difesa partita da 30-35 miliardi” (Il Sole 24 Ore).

“Difesa Ue, spese senza vincoli” (Il Messaggero).

“Il ritorno pericoloso delle sfere di influenza”. L’editoriale di Paolo Pombeni: “La questione che ha affrontato il Consiglio Europeo è di quelle spinose, anzi, se ci si passa la metafora, è una palla di spine tutt’altro che semplice da tenere in mano. Non è facile spiegare la molteplicità di aspetti con cui ci si deve misurare in questo momento, ma si deve farlo, se si vuole capire”.

“Putin minaccia Macron: Finirà come Napoleone” (Il Giornale).

“Democrazia sospesa per comprare più armi” (Il Fatto Quotidiano).

“Lo famo strano”. L’editoriale di Marco Travaglio: ” Se non l’avessimo sperimentata per 14 anni a suon di governi tecnici e trame quirinalizie, oggi dovremmo piangere per la post-democrazia che dilaga in Europa. Ma continua a raccontarsi e a raccontarci la fiaba della democrazia che combatte l’autocrazia dei Putin e dei Trump”.

“La meloni blocca le von truppen” (La Verità).

“Bulli atomici” (Libero).

“L’Ue si compatta sul piano di riarmo. Putin: Macron si crede Napoleone” (Domani).