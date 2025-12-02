La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla nuova escalation di tensioni tra Nato e Russia per le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone, che in un’intervista al Financial Times ha dichiarato che la Nato sta valutando la possibilità di una risposta più aggressiva alla guerra ibrida russa. “Piani Nato, scontro con Mosca”, titola La Stampa. “Tensione Nato-Russia sull’attacco preventivo”, è l’apertura di Repubblica. “L’ammiraglio gioca alla guerra”, è la prima pagina di Libero.

“Il futuro di Putin”, di Marco Imarisio: “La vita di ieri è finita. E non tornerà più. Questo il titolo con il quale Nezavisimaya Gazeta, il più liberale dei quotidiani moscoviti, sempre sul filo tra libertà condizionata di pensiero e prigionia in senso non solo figurato, presenta l’ennesima settimana decisiva dei negoziati sulla possibile fine della guerra in Ucraina. Sono passati quasi quattro anni ormai, da quando tutto cominciò. Molti cambiamenti nelle vite di tutti, molta stanchezza, molta polarizzazione nelle società di tutto il mondo. Ma quello che fatichiamo a comprendere, e ad accettare, è come l’essenza stessa della Russia sia cambiata in modo radicale e irreversibile nel corso di questo tempo”.

“Presentismo e miopia demografica”, di Guido Boffo: “Non siamo condannati al declino, dice Sergio Mattarella, intervenendo sulla denatalità e fotografando una generazione – quella dei nostri giovani – fatalmente in ritardo sulle tappe della vita. Le ragioni sono note: stipendi bassi e servizi carenti. Manca un orizzonte e non solo all’Italia. La vera condanna dell’Occidente è dunque il presentismo. Una società che, secondo l’osservazione di sociologi come Zygmunt Bauman e Francois Hartog, vive immersa nell’oggi, perdendo la capacità di progettare il domani e di assumersi la responsabilità del futuro. L’ossessione del presente, la ricerca di dividendi politici ed economici immediati, l’illusione di risolvere problemi complessi con misure che garantiscano un ritorno nel breve periodo, tutto questo spiega perché siamo lungimiranti solo nel pronosticare le emergenze che i nostri figli e i nostri nipoti dovranno affrontare”.

“Vogliamo i proattivi”, di Marco Travaglio: “Bene ha fatto Mattarella a esprimere “vicinanza e solidarietà” al capo della comunità ebraica romana, Victor Fadlun, per i muri della sinagoga di Monteverde imbrattati con insulti antisemiti. Meglio avrebbe fatto due mesi fa a chiamare anche gli studenti e i docenti del liceo artistico Caravillani lì vicino, menati e insultati il 2 ottobre…”.

“L’italiano che minaccia la Russia”, di Mario Sechi: “Quando ieri mattina ho letto l’intervista al Financial Times di Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, mi sono venute in mente le parole di Georges Clemenceau: «La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai generali». Cavo Dragone viene dalla Marina, ma la frase del due volte primo ministro francese vale anche per lui. L’ammiraglio ha commesso tre errori, di metodo, di merito e di tempo.

