La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta statunitense di una tregua con l’Ucraina. Putin, il quale si è detto di sostenere la proposta, ha affermato però che ci sono ancora degli aspetti che vanno discussi con gli Stati Uniti prima di poterla accettare. “Tregua, le condizioni di Putin”, titola Il Corriere della Sera. “Tregua, Putin alza il prezzo”, è l’apertura di Repubblica. “Putin tratta, panico a sinistra”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Tregua, Putin alza il prezzo” (La Repubblica).

“Tregua, le condizioni di Putin” (Il Corriere della Sera).

“L’Europa si difenda”. L’editoriale di Sabino Cassese: “Nel mondo vi è stato, in questi ultimi anni, un improvviso e non previsto cambio di registro. Hanno ripreso quota le pretese territoriali. La Russia verso la vicina Ucraina, la Repubblica popolare di Cina verso Taiwan, Israele verso la striscia di Gaza, gli Stati Uniti verso Canada, Groenlandia e canale di Panama. Sono pretese di tipo diverso e si manifestano in modi diversi. La Russia ha invaso con le armi la nazione vicina, che ha fatto parte prima dell’impero russo, poi dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche”.

“Aliquote, esclusioni e nuove scadenze: cambia il concordato per le partite Iva” (Il Sole 24 Ore).

“Vincitori e vinti: la lezione di Keynes”. L’editoriale di Paolo Balduzzi: “Sono passati oltre cento anni dal primo vero capolavoro di John Maynard Keynes, “Le conseguenze economiche della pace”. All’epoca, fu un vero e proprio best-seller, come si direbbe oggi. L’interesse nello scritto, tuttavia, crebbe considerevolmente quando le previsioni del brillante economista inglese si realizzarono quasi alla perfezione. La tesi dell’opera, infatti, era che le condizioni imposte dai vincitori della Prima guerra mondiale alla Germania sconfitta sarebbero state devastanti”.

“Trump dichiara guerra al vino” (Il Giornale).

“Putin: Sì alla tregua solo per una pace definitiva” (Il Fatto Quotidiano).

“Teste di tavolo”. L’editoriale di Marco Travaglio: “C’è un solo modo per capire il tavolo negoziale sull’Ucraina: ignorare le parole dei protagonisti e cercare di infilarsi nelle loro teste per intuire ciò che pensano. Trump ha una testa da affarista imbroglione, convinto che per ottenere risultati serva un caos di minacce, ricatti, detti e contraddetti”.

“Crescita zero” (Il Manifesto).

“Il legale indagato: C’è D’Alema dietro l’affare delle mascherine” (La Verità).

“Putin tratta, panico a sinistra” (Libero).

“La partita a scacchi è appena iniziata”. L’editoriale di Mario Sechi: “Siamo alle prime mosse, tutto può fallire, ma la partita a scacchi tra Donald Trump e Vladimir Putin è iniziata. All’apertura fulminea del presidente americano, l’uomo del Cremlino ha risposto muovendo un pedone, cogliendo di sorpresa i tanti che si erano affrettati a dire che la Russia non aveva alcun motivo per raccogliere la sfida”.

“Tregua, Putin detta le sue condizioni: L’Ucraina deve smettere di armarsi” (Domani).