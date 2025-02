La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di voler introdurre dazi del 25% sulle importazioni dall’Unione Europea. “Trump contro l’Europa”, è l’apertura di Repubblica. “Trump sulla Ue: nata per truffarci”, titola Il Corriere della Sera”. “Gaza Park terrorizza la sinistra”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump contro l’Europa” (La Repubblica).

“Coltivare la pace in tempo di guerra”. L’editoriale di Michele Ainis: “Dovremo avere un ruolo d’apripista nella ricerca di soluzioni negoziali. Non sempre questa lezione viene messa a frutto dai nostri governanti”.

“Soldati a Kiev, rissa europea” (La Stampa).

“Trump sulla Ue: nata per truffarci” (Il Corriere della Sera).

“Il ritorno di Londra”. L’editoriale di Danilo Taino: “Dimentichiamo la Brexit. Il Regno Unito sta tornando e l’Unione europea ha messo da parte la voglia di fare pagare a Londra la rottura del 2016. Naturalmente, non si tratta del rientro britannico nei palazzi di Bruxelles. Non sarà nemmeno amore. Ma forse si tratta di un più solido pragmatismo a cui Donald Trump costringe le due sponde della Manica”.

“Trump alla Ue: dazi del 25% su auto e altro. ‘L’Europa formata per fregare gli Usa’” (Il Sole 24 Ore).

“Trump choc: dazi al 25% all’Europa” (Il Giornale).

“Trump anti-Ue: ora i dazi. E l’Unione frena sul green” (Il Messaggero).

“Il ritorno di Londra a fianco dei 27”. L’editoriale di Romano Prodi: “Come spesso capita nei paesi democratici, i risultati elettorali e le loro conseguenze possono andare in direzioni diverse. In Germania le urne hanno decretato un progresso dell’estrema destra, con un risultato non certo entusiasmante per i due partiti tradizionali che hanno a lungo governato il paese. I socialisti hanno infatti toccato il loro minimo storico e i popolari, pur avendo vinto, lo hanno sfiorato. Eppure saranno loro a formare il nuovo governo, senza bisogno dell’appoggio di altri partiti. La Germania sarà quindi governata dalla coalizione più omogenea possibile e con il governo più solido e più filo-europeo possibile”.

“Miniere forti” (Il Manifesto).

“Trump scarica Ue e Kiev. L’Ue pensa ad armi e soldati” (Il Fatto Quotidiano).

“La gabbia dei matti”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Geniale l’idea europea di offrire truppe di pace per l’Ucraina mentre non c’è neppure una tregua e contemporaneamente continuare a spedirvi armi che le milizie più ostili alla pace useranno per attaccare le truppe di peacekeeping e continuare la guerra. Strepitosa l’idea di seguitare a dissanguare e indebitare l’Europa con un Pnrr militare…”.

“Achtung, la Ue si fa la milizia privata” (La Verità).

“Gaza Park terrorizza la sinistra” (Libero).

“Perché Roma deve opporsi a Parigi e Londra”. L’editoriale di Mario Sechi: “Donald Trump sta inondando il terreno, alcune delle sue iniziative sono destinate a evaporare, altre daranno vita a fatti inediti, un nuovo scenario. L’isteria con cui l’Europa reagisce alle iniziative della Casa Bianca è solo una perdita di energia e concentrazione: sui dazi l’Unione europea ha un problema con l’America e con se stessa (si chiama Iva), dunque bisogna andare al tavolo con Trump avendo in mente una proposta e non il piagnisteo, perché le lacrime si verseranno quando la dogana americana comincerà a presentare il conto alle aziende europee, bisogna prepararsi seriamente, non lanciare tragicomici allarmi democratici contro i saluti romani Made in America”.

“Kiev, il ricatto di Trump a Zelensky. Crosetto e Salvini attaccano l’Europa” (Domani).