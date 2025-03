Oggi in apertura sui quotidiani troviamo diverse notizie: la difficile giornata per le borse mondiali, dopo l’entrata in vigore dei dazi; la proposta della Commissione europea di regole nuove e più rigide per la gestione dei migranti; il progetto di riarmo europeo e le diverse posizioni in merito dei partiti italiani. “Difesa, 200 miliardi dai privati”, titola La Stampa. “Trump spaventa le Borse”, è l’apertura di Repubblica. “Eurobomb: Conte contro Ursula, Elly tra due fuochi”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

“Trump spaventa le Borse” (La Repubblica).

“Europei in cerca d’Europa”. L’editoriale di Michele Serra: “Potrebbe essere il titolo della manifestazione di sabato 15 marzo a Roma: “Il riarmo di von der Leyen cozza contro i valori dell’Ue”.

“Difesa, 200 miliardi dai privati” (La Stampa).

“L’effetto Trump colpisce le Borse” (Il Corriere della Sera).

“Il mondo è cambiato”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “È nei momenti in cui la storia accelera, in cui equilibri a lungo stabili si spezzano, che si può apprezzare la verità contenuta in una dottrina antica, per la quale vale il «primato della politica estera», l’idea che i rapporti fra i gruppi politici all’interno degli Stati dipendano, in primo luogo, dalla configurazione che assumono, di volta in volta, i rapporti «fra» gli Stati. L’accelerazione impressa da Trump al processo di logoramento (in atto da tempo) delle relazioni euro-atlantiche mentre incombe sul continente la minaccia russa, rimescola tutte le carte”.

“Trump: Non escludo una recessione. Il Nasdaq crolla e brucia 1.000 miliardi” (Il Sole 24 Ore).

“Ombre Usa, giù Wall Street” (Il Messaggero).

“Perché il patto è già vecchio”. L’editoriale di Andrea Bassi: “L’inchiostro non si è ancora asciugato, ma il nuovo Patto di stabilità europeo è nato vecchio. Inadatto ad affrontare le sfide enormi che il Vecchio Continente ha davanti. Le regole approvate da poco più di un anno, sembrano anacronistiche. La Commissione europea chiede ai Paesi di prepararsi a spendere di più per rafforzare le capacità di difesa, ma il Patto obbliga quegli stessi Paesi a ridurre il loro passivo al ritmo dell’1 per cento l’anno per tenere i conti sotto controllo. C’è un senso di emergenza, ma non ancora uno di urgenza come fu per il Covid”.

“Rivoluzione sui migranti. L’Europa sta con l’Italia (Il Giornale).

“La deriva del continente” (Il Manifesto).

“Eurobomb: Conte contro Ursula, Elly tra due fuochi” (Il Fatto Quotidiano).

“Ci vorrebbe un amico”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Ormai è un classico: i giornaloni scrivono oggi ciò che il Fatto scriveva uno, due, tre anni fa. Ricordate la geniale invasione ucraina nella regione russa di Kursk? Era il 6.8.2024 e il Fatto la definì subito l’ennesimo suicidio assistito di Kiev fondato sull’illusione che i russi avrebbero precipitosamente spostato a Kursk le loro truppe…”.

“L’Ue ama talmente la democrazia da difenderla pure dagli elettori” (La Verità).

“Il Pd va in piazza col terrore dei fischi” (Libero).

“La Borsa e la vita: cosa c’è davvero dietro le scelte di Donald Trump”. L’editoriale di Mario Sechi: “Paolo Gentiloni su Repubblica ha scritto che Donald Trump ha ereditato da Joe Biden “un’economia in buona forma: crescita record, tenuta dell’occupazione, inflazione ancora sostenuta (da qui il malessere sui prezzi) ma comunque in declino”. Gentiloni è un politico intelligente, ha il passo felpato e la pazienza del capitano di lungo corso, ma sa che questa visione si scontra tragicamente su un muro di titanio: il risultato delle elezioni presidenziali. Gli elettori americani non sono vittime di un’allucinazione collettiva, Biden ha perso perché guardava i dati macroeconomici, ma non andava a fare la spesa al supermercato, era distante dalla realtà quotidiana”.