Le prime pagine di molti quotidiani di oggi, lunedì 30 giugno 2025, danno spazio al conflitto fra Russia e Ucraina. In particolare, si segnalano pesanti bombardamenti condotti dall’esercito russo su diverse regioni ucraine, con conseguenti danni e vittime. A questo si aggiunge una decisione controversa da parte di Kiev: l’Ucraina ha annunciato il proprio ritiro dal trattato internazionale contro le mine antiuomo, una scelta che ha sollevato preoccupazioni e critiche da parte della comunità internazionale.

Nel panorama nazionale, alcune testate focalizzano la loro attenzione sul recente giudizio della Corte di Cassazione riguardo all’accordo tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti. Secondo la Corte, l’intesa solleva dubbi giuridici e potrebbe risultare in contrasto con le normative italiane e internazionali. Spazio anche al piano di riarmo europeo, tema di grande rilievo anche alla luce del conflitto in corso.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Putin, l’attacco più duro”. (Il Corriere della Sera)

“Ucraina, missili e mine”. (La Repubblica)

“Incubo dai cieli su Kiev. Pace sempre più lontana”. (La Stampa)

“Ministeri, 2 miliardi di tagli: dagli affitti alle mense”. (Il Messaggero)

“Riarmo: i big italiani fanno a botte per spartirsi la torta”. (Il Fatto quotidiano)

“Non escludo che si possa parlare di eventuali aumenti in difesa. Ma considero inaccettabile il ‘come’, ovvero senza un progetto strategico e con impegni assolutamente insostenibili rispetto alle priorità degli italiani”. Così alla Stampa il leader del M5s Giuseppe Conte. Al posto di Meloni “avrei tirato fuori il carattere e mi sarei battuto con orgoglio. Se si va solo a dire ‘signorsì’ non si fa un negoziato. Trump fa gli interessi del suo Paese. Ma sposando la sua stessa logica io avrei lealmente contrapposto ai suoi gli interessi dell’Italia”.

“Migranti, il piano del governo”. (Il Giornale)

“La Cassazione sta con i clandestini”. (La Verità)

“La Cassazione ci prova ancora. È sempre toga rotta”. (Libero Quotidiano)

“Sono sinceramente stupita dello stupore” del ministro Nordio. Così al Corriere della Sera la prima presidente di Corte di Cassazione Margherita Cassano rispetto alla relazione del Massimario sul decreto Sicurezza. “Si tratta di analisi di tipo tecnico-scientifico che mettiamo a disposizione di tutti i giudici per migliorare complessivamente la qualità dell’interpretazione delle leggi – aggiunge – Nel merito delle relazioni non voglio entrare. I giudici della Corte si pronunceranno quando arriveranno ricorsi che dovessero prospettare problemi di applicazione delle nuove leggi. Non c’è alcun condizionamento perché da queste relazioni non deriva alcun automatismo”.