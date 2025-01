Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dice che non tornerebbe in politica: “No. Voglio fare bene il giornalista”. E ancora: “La condizione psicologica per me è stata ed è pesante, ma sto reagendo”.

Le parole di Gennaro Sangiuliano

Quanto all’ipotesi di un incarico alla sede Rai di New York dice: “Non è ancora accaduto nulla, sono stato reintegrato come direttore a disposizione dell’Ad, ma intanto sto facendo lezioni specifiche di inglese”. E parla della sua ‘nuova’ vita: “Guardo i tg, cominciando dal Tg3 delle 19, poi il Tg1 e chiudo con il Tg2. Leggo giornali. Passeggio con qualche amico”. Vede la luce in fondo al tunnel? “L’umore è migliore, ma ho subìto un vero assalto mediatico, uno stillicidio, e le confesso che sento ancora la persecuzione – risponde -. Di notte dormo male, ho risvegli continui. Le dicevo che passeggio, ma non in centro a Roma: temo ancora di essere fotografato. Preferisco andare in un parco pubblico con un amico”.