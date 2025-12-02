L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff è in viaggio verso la Russia dove nel pomeriggio di oggi incontrerà il presidente russo Vladimir Putin per discutere della risoluzione della crisi ucraina. Witkoff presenterà al presidente russo le proposte statunitensi in materia elaborate dopo aver incontrato la delegazione ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato ai giornalisti che i primi momenti della conversazione saranno aperti ai media.

Putin alle sue truppe: “Preparatevi a combattere durante l’inverno”

Malgrado l’incontro con l’inviato di Trump, nelle intenzioni del presidente russo non sembra esserci l’intenzione di fermare la guerra in Ucraina. Visitando, nella giornata di ieri, un centro di comando delle truppe impegnate nel conflitto, il capo del Cremlino ha affermato che le forze di Mosca devono prepararsi a continuare a combattere anche durante l’inverno. “Putin – scrive il Cremlino sul suo canale Telegram – ha ringraziato i comandanti e il personale delle formazioni per le azioni riuscite, e ha posto l’obiettivo di garantire alle forze russe tutto ciò di cui hanno bisogno per condurre azioni militari nel periodo invernale prossimo”.

“Conquistate Pokrovsk e Volchansk”

E la Russia continua anche a guadagnare terreno. Le forze di Mosca hanno in questi giorni conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Peskov ha detto che Putin ha visitato uno dei posti di comando delle forze impegnate nel conflitto in Ucraina, dove ha ricevuto i rapporti del capo di Stato maggiore Valery Gerasimov e altri alti ufficiali. “Il generale Gerasimov ha riferito al comandante in capo (Putin) della liberazione delle città di Krasnoarmeysk (il nome russo di Pokrovsk, ndr) e di Volchansk, così come dei risultati delle operazioni offensive delle truppe in altre aree”, ha detto il portavoce del presidente.

Il Cremlino ha aggiunto che il comandante delle forze del Gruppo Est, Andrei Ivanayev, ha riferito a Putin dell'”inizio dell’operazione per la liberazione della città di Hulyaypole, nella regione di Zaporizhzhia, da parte delle unità della 5/a Armata”. “Al momento – ha detto ancora il Cremlino – le unità della 5/a Armata stanno conducendo combattimenti urbani nella parte nord-est della città.