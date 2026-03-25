Donald Trump torna al centro dello scontro con Teheran: mentre la sua amministrazione tenta di riaprire un canale negoziale, dall’Iran arriva una risposta durissima che smonta ogni ipotesi di accordo. Un portavoce militare iraniano ha deriso i tentativi statunitensi di raggiungere un cessate il fuoco, secondo quanto riportato dai media internazionali: “Chi si autoproclama superpotenza globale si sarebbe già tirato fuori da questo pasticcio se avesse potuto. Non mascherate la vostra sconfitta come un accordo. La vostra era di vuote promesse è giunta al termine. I vostri conflitti interni sono arrivati al punto in cui state negoziando con voi stessi? La nostra prima e ultima parola è stata la stessa fin dal primo giorno, e tale rimarrà: qualcuno come noi non scenderà mai a compromessi con qualcuno come voi. Né ora, né mai”.

In un video preregistrato trasmesso dalla tv di Stato, il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari ha rincarato: la potenza strategica degli Stati Uniti si è trasformata in un “fallimento strategico”. Le dichiarazioni arrivano dopo che Washington avrebbe inviato, tramite il Pakistan, un piano di cessate il fuoco in 15 punti. Intanto, i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato il lancio di missili e droni contro obiettivi in Israele, Kuwait, Bahrein e Giordania.

Sul fronte Hormuz, ieri Teheran ha fatto circolare una lettera ai Paesi dell’Organizzazione Marittima Internazionale: le navi “non ostili” potranno transitare nello Stretto solo in coordinamento con le autorità iraniane, mentre sono state “prese le misure necessarie per prevenire che gli aggressori e i loro sostenitori possano usare lo Stretto di Hormuz per portare avanti operazioni ostili contro l’Iran”.