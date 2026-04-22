Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato due imbarcazioni precedentemente colpite da armi da fuoco nello Stretto di Hormuz. Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, ripresa da Sky News Uk, le due navi erano “non conformi” e sono state identificate come la nave portacontainer Msc Francesca e la Epaminondas. Le due nave sono state “scortati fino alla costa iraniana” per essere “sequestrate”. Tasnim ha inoltre affermato che le navi avevano “messo in pericolo la sicurezza marittima operando senza i permessi necessari e manomettendo i sistemi di navigazione”.

In tutto, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha preso di mira tre navi nello Stretto di Hormuz. L’agenzia di stampa Fars affiliata ai pasdaran afferma che la terza nave colpita è la Euphoria che ora si trova incagliata al largo delle coste iraniane.

Parlamento iraniano: “Occhio per occhio, petroliera per petroliera”

“Occhio per occhio, petroliera per petroliera”. A dirlo è Ibrahim Rezaei, portavoce della Commissione Esteri e Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, citato dall’emittente libanese Al Mayadeen. il riferimento è alle due navi mercantili sequestrate dai Pasdaran nello Stretto di Hormuz: “Così come la nostra risposta al nemico durante i 40 giorni di guerra è stata decisa e forte, non rimarremo in silenzio di fronte ai pirati, ‘soci di Epstein’. Non saranno in grado di trasformare il gioco, in cui hanno perso, in una vittoria”, ha aggiunto.

Iran: “Andremo a Islamabad se sarà nell’interesse nazionale”

Per quanto riguarda invece la partecipazione ai negoziati di Islamabad, l’Iran ha fatto sapere di non voler abbandonare i mezzi diplomatici per risolvere il conflitto con gli Stati Uniti. Parteciperà però ai negoziati quando si verificheranno le condizioni necessarie, ha dichiarato Esmail Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica. “La diplomazia è uno strumento per garantire gli interessi e la sicurezza nazionale, e agiremo quando riterremo che si siano create le condizioni necessarie e logiche per utilizzare questo strumento al fine di promuovere gli interessi nazionali e consolidare i risultati ottenuti dal popolo iraniano nel contrastare gli obiettivi nefasti del nemico”, ha dichiarato Baqaei secondo quanto riportato dal ministero degli Esteri di Teheran. “L’Iran non ha violato nessun impegno sulla partecipazione al secondo round di colloqui con gli Stati Uniti a Islamabad, poiché il Paese non ha mai dichiarato che vi avrebbe preso parte” ha aggiunto il portavoce. Intanto Trump ha deciso di prolungare il coprifuoco in attesa che arrivino le proposte da Teheran che ha giudicato la scelta del tycoon come unilaterale.