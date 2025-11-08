Casio batte Rolex 1 a 0. Il neo eletto sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è fatto fotografare con il suo “fedelissimo” orologio stile vintage in acciaio, modello A1000MA-7EF, della marca giapponese con sede a Tokyo (Prezzo in Italia: circa 99 euro). Una scelta che non poteva passare inosservata e che sembra in linea con lo stile “street” adottato dall’avversario di Andrew Cuomo. Under 40, socialista e musulmano: questo il ritratto del 34enne Mamdani, che in questi giorni è finito ai raggi X anche della moda, sebbene la scelta di indossare un accessorio tutto sommato low cost sembra una decisione il linea con il suo manifesto politico. Insomma, per una volta in Italia non potrà essere usata per lui l’espressione “comunista col Rolex”.

I dettagli dell’orologio Casio di Zohran Mamdani

In realtà, del suo Casio si parlava già lo scorso giugno, in piena campagna elettorale. Come scriveva il sito GQ: “L’orologio preferito di Mamdani è il Casio A1000MA-7VT, un semplice orologio digitale impreziosito da un elegante bracciale con beads. È stato lanciato per la prima volta nel 2022 come parte della collezione Vintage Iconic del marchio, che offre robuste rivisitazioni degli orologi digitali distintivi di Casio”. “L’A1000MA-7VT – prosegue la rivista – presenta una cassa in acciaio inossidabile e cristalli minerali anziché in acrilico. È anche più sottile ed elegante di alcune delle opzioni più massicce del marchio, il che significa che si adatta bene sotto la manica delle camicie eleganti di Mamdani. Questo grazie a una batteria più piccola rispetto ai modelli Casio standard e a un movimento 3479 premium (o moduli, come li chiama Casio)”.