“Spero e credo che queste nuove informazioni possano essere utili a chiarire le circostanze dell’omicidio di mio fratello”. Lo afferma Mark Epstein, il fratello di Jeffrey che non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. Nel corso di un’intervista a La Repubblica, in merito alle rivelazioni contenute nelle mail diffuse ieri su Trump, Mark Epstein ha affermato: “Non sapevo che sarebbero uscite, non sono stato coinvolto nella loro ricerca e nella loro pubblicazione. Francamente, non sono davvero interessato al caso di Jeffrey sul piano dei dettagli di cosa aveva fatto, perché ormai lui è morto. Quello che invece mi interessa molto è chiarire le circostanze relative al suo omicidio”.

“Trump è un bugiardo”

“Jeffrey non aveva alcuna intenzione di togliersi la vita, voleva difendersi per scagionarsi, e io resto convinto che sia stato ucciso”. Riguardo al contenuto delle mail, dalle quali si evince che il presidente Trump era a conoscenza delle sue attività con le ragazze e che aveva passato alcune ore con una delle vittime, Mark Epstein ha affermato: “Non mi sorprendono minimamente. Sono solo la conferma che Trump è un bugiardo, quando dice che non conosceva e non frequentava mio fratello. Racconta una quantità incredibile di stronzate”.

Il gruppo dei democratici alla Camera degli Stati Uniti ha diffuso una serie di email appartenenti a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per pedofilia e morto suicida in carcere nel 2019. Nei messaggi, Epstein afferma che l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha “passato ore a casa mia” in compagnia di una delle ragazze vittime delle sue violenze. A rivelare il contenuto delle email è stato il New York Times, mentre il Daily Mail ha pubblicato sul proprio sito alcune di queste comunicazioni. In altri messaggi, Epstein lascia intendere che Trump fosse a conoscenza dei suoi crimini più di quanto abbia mai ammesso pubblicamente. Il presidente ha riconosciuto in passato di essere stato amico di Epstein, ma ha ribadito che i loro rapporti si erano “raffreddati” molti anni fa. Lo ha definito “un tipo strano”, negando ogni coinvolgimento nei reati legati a lui o a Ghislaine Maxwell.