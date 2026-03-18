“Per una volta una notizia non politica…”. Questa la premessa che accompagna un messaggio social del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. nel quale il politico invita tutti alla prevenzione medica e alla cura di se stessi. L’ex Presidente del Consiglio italiano racconta di aver avuto qualche giorno fa un alert durante una visita di controllo da parte di un giovane dottore under 30 su un suo neo: “Aveva ragione – evidenzia – era un melanoma: l’ho rimosso immediatamente, io non rischio niente, sono tranquillissimo tutto è stato preso in tempo e stamattina ho fatto anche una bella corsa sotto il sole romano, dunque nessun problema per me”.

Renzi ricorda l’importanza della prevenzione: “Ragazzi controllatevi perché quando hai un tumore alla pelle la differenza fondamentale è il momento nel quale lo becchi” e “il mio è un messaggio dal profondo del cuore: controllatevi, andate dal dermatologo, fatevi vedere e soprattutto non pensate sia tempo perso”. E forse, conclude, invece, in questo un po’ di politica c’è: “forse anziché tante discussioni sul nulla come in Parlamento spesso facciamo dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l’investimento nelle strutture nei nostri medici davvero salva le vite”.