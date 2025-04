La premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca per l’incontro con Donald Trump ha ricevuto un’accoglienza trionfale da parte del presidente Usa. Con gli occhi di tutta Europa addosso per la mission impossible di tentare di ricucire in extremis con gli Usa, Meloni non ha incrociato mine piazzate su un cammino che s’annunciava periglioso.

“Meloni persona eccezionale”

Contenuti? Promesse di riconciliazione e di aumento della spesa in armi fino al 2% di Pil, abbracci e pacchi sulle spalle, l’impegno a trovarsi a mezza strada sui dazi con invito ufficiale a Roma per siglare solennemente un accordo con la Ue (Meloni).

Sentiti complimenti alla “giovane premier di grande talento” da parte di un quanto mai ospitale Trump, prodigo di messaggi rassicuranti, “molto fiducioso” di concludere il deal commerciale con la Ue e che, dopo averci messo a ferro e fuoco il mondo intero, minimizza la questione dazi con la certezza che “non ci saranno problemi con nessuno”. Anche con la Cina.

Fiducia e prudenza al posto di impulsività e risentimento. “Non c’è fretta di annunciare accordi sul commercio. Con l’Unione europea troveremo un accordo giusto”.

“Ogni nazione vuole un incontro! Oggi, l’Italia!”

La messa in scena spettacolare (Trump su Truth: “Ogni nazione, compresa la Cina, vuole un incontro! Oggi, l’Italia!”) di un grande momento interlocutorio, insomma, la presa d’atto da entrambe le parti che farsi la guerra commerciale non conviene a nessuno e che una posizione più attendista non nuoce nemmeno a chi sbandiera il decisionismo come tratto distintivo.

Che poi la pausa di riflessione annunci quasi sempre scricchiolii sinistri nella vita di una coppia e spesso non sia che l’anticamera di una separazione, questo è un altro discorso. Per il momento viene servito questo come antipasto di un incontro ufficiale.