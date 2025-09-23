Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, durante il viaggio a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha affrontato con il suo staff il tema della guerra a Gaza. La presidente del Consiglio, che finora non aveva espresso pubblicamente posizioni dirette sull’offensiva israeliana, avrebbe spiegato i motivi della sua cautela e del silenzio mantenuto in questi giorni. “Io non sono contraria a un riconoscimento della Palestina, ma bisogna intendersi su cosa significhi. In questo momento è più logico concentrarsi sulla costruzione diplomatica, e sulla ricostituzione delle condizioni necessarie per l’esistenza di uno Stato, quando questo processo avrà prodotto dei frutti allora ci sarà anche un territorio e dei dati reali da riconoscere”, avrebbe dichiarato Meloni parlando con i suoi collaboratori.

Il Corriere sottolinea come la premier abbia insistito sul tema della concretezza, evidenziando che qualsiasi riconoscimento formale, senza un percorso negoziale alle spalle, rischierebbe di restare puramente simbolico e poco utile. “Di quale Stato palestinese stiamo parlando — si è chiesta la Meloni —, al momento c’è rimasto ben poco…”.