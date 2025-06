Nel suo intervento al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la centralità della difesa come strumento di pace. “Sulla difesa, la penso come i romani: si vis pacem, para bellum — se vuoi la pace, prepara la guerra”, ha dichiarato, sottolineando che dotarsi di sistemi di sicurezza solidi è un modo per prevenire i conflitti. La premier ha citato anche Margaret Thatcher: “I nostri valori non si difendono da soli, ma solo se abbiamo una difesa adeguata”. Meloni ha espresso contrarietà a una difesa europea parallela alla NATO, definendola una “inutile duplicazione”. Ha però aperto alla necessità di una maggiore cooperazione europea nel campo della sicurezza, sostenendo una “colonna europea all’interno della NATO”.

Rispondendo alle critiche sul nazionalismo, ha affermato che l’Europa si è indebolita non per colpa dei patriottismi, ma per un eccesso di burocratizzazione che ha allontanato i cittadini. Sul fronte mediorientale, la premier ha sottolineato l’impegno italiano per una tregua a Gaza e una soluzione “due popoli, due Stati”, ribadendo l’importanza del coinvolgimento degli attori arabi per la ricostruzione. Ha inoltre dichiarato che, se l’Iran rinunciasse al programma militare, si eliminerebbe una minaccia concreta per la stabilità regionale: “Lo scenario continua a cambiare come sapete, il presidente americano Trump aveva annunciato un tregua tra Israele e Iran che tutti abbiamo accolto con favore e ottimismo”.