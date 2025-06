Doveva essere una semplice foto di classe ma qualcosa è andato storto e non è mai stata scattata. Agli alunni della scuola elementare Manzoni a Limena (Padova) è stato chiesto di mettersi in posa tenendo in mano un libretto, che celebra le donne eccellenti della storia, dove in copertina appare anche il primo ministro italiano, Giorgia Meloni. “Ragazze con i numeri” (il volumetto si intitola così) e parla anche di altre personalità illustri come Frida Khalo per l’arte, Maria Montessori per la pedagogia e Nilde Iotti sempre per la politica.

Uno scatto che secondo una delle maestre dell’istituto sarebbe potuto risultare troppo propagandistico verso il governo, perché quando ai bimbi è stato chiesto di scegliere un personaggio del volume per oscurare il proprio volto, in molti hanno optato per Meloni, uno dei visi più familiari. All’evento era presente anche l’assessora comunale Eleonora Paccagnella, con la delega all’istruzione, contraria alla presa di posizione dell’insegnante. “E’ la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del consiglio – spiega Paccagnella – si trova nel libretto per questa ragione. Se a qualcuno non piace questa tipologia di storia non so che farci ma è la realtà. Non si trattava assolutamente di una volontà celebrativa, bensì di dare conto di una realtà”.

Anche la preside si è espressa sull’episodio, invitando il comune a una maggiore cautela in questo tipo di iniziative. “Penso che la docente abbia agito nel modo corretto tenendo conto del fatto aveva, come è ovvio che sia, la responsabilità di tutti i suoi alunni. Ha voluto evitare qualsiasi accusa di strumentalizzazione dei piccoli studenti, che a prescindere dal colore politico non è certamente adatta ad una scuola”, ha detto il dirigente scolastico.