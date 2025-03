Trump è stato costretto a reintegrare 24mila dipendenti pubblici che erano stati licenziati dal dipartimento per l’Efficienza governativa guidato dal miliardario Elon Musk, il DOGE. Il dipartimento è un apparato che opera con lo scopo di far risparmiare allo Stato americano miliardi di dollari sulla pelle di impiegati federali che svolgono funzioni utili in settori chiave come l’ambiente e l’istruzione.

Probabilmente è solo l’inizio di una battaglia tra i giudici che reintegrano e il duo Trump-Musk che licenzia, ma viene da domandarsi a cosa serva tutto questo. Non si sa, a questo punto, se il taglio del personale sia più inutile dei dipendenti stessi.

Trump non avrà modo di leggere sempre quello che scrivono di lui ma verrebbe da chiedergli perché combattere contro delle persone in molti casi ultra-qualificate (vedi i 1500 scienziati del dipartimento dell’ambiente che verranno licenziati) trattandole come delle nullità.

C’è poi un’altra questione importante. Trump è salito al potere dicendo di voler combattere il “Deep state” che avrebbe portato l’America ad avere una “visione woke” voluta dal George Soros di turno. Ma come possiamo chiamare un gruppo di figure non elette da nessuno (vedi Musk) che occupano posti chiave e che sono guidate da interessi e legami commerciali in comune?