L’operatore del teleprompter della Casa Bianca, che ha guadagnato oltre 100.000 dollari scommettendo sui discorsi di Donald Trump è stato cacciato dall’amministrazione.

Ha guadagnato centomila dollari

Lo ha detto la portavoce Karoline Leavitti, in un briefing con la stampa. Gabriel Perez, assistente tecnico del presidente che gestisce il gobbo elettronico di Trump dal 2016, ha guadagnato decine di migliaia di dollari scommettendo sul discorso sullo Stato dell’Unione lo scorso febbraio e su oltre una dozzina di altri interventi del tycoon tramite la piattaforma di scommesse Kalshi.

Secondo Abc è stata la piattaforma stessa a segnalare alla propria autorità di vigilanza, la Commodity Futures Trading Commission, l’attività sospetta. “La Casa Bianca adotta rigorose linee guida etiche che ci aspettiamo vengano rispettate da tutto il personale e dai funzionari”, ha sottolineato Leavitt.

Il sito Kalshi consente agli utenti di puntare soldi nel mercato “Mentions”, cioè scommettere se determinate parole, frasi o argomenti saranno pronunciati in un discorso che abbia una platea pubblica.