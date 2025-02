Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’Arabia Saudita ha abbastanza terra per creare uno Stato palestinese. “I sauditi – ha detto il primo ministro israeliano in un’intervista rilasciata dagli Stati Uniti all’emittente israeliana Channel 14 – possono creare uno stato palestinese in Arabia Saudita. Hanno un sacco di terra laggiù”.