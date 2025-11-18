Con 13 voti favorevoli e le astensioni di Russia e Cina, la risoluzione statunitense sul piano per Gaza è stata approvata al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Un voto che ha superato l’incognita del veto e che l’ambasciatore americano Mike Waltz ha definito “storico”. Pochi minuti dopo l’approvazione, Donald Trump ha esultato su Truth: “Congratulazioni al mondo per l’incredibile voto del Consiglio di Sicurezza… Questa sarà ricordata come una delle più grandi approvazioni nella storia delle Nazioni Unite”. E ha ringraziato uno a uno i Paesi del Consiglio, oltre agli alleati regionali: “I membri del Board e molti altri entusiasmanti annunci saranno fatti nelle prossime settimane”.

La risoluzione conferisce legittimità internazionale al piano in 20 punti elaborato da Washington, già alla base della tregua entrata in vigore il mese scorso. Il testo istituisce il Board of Peace, autorità transitoria fino al 31 dicembre 2027, e autorizza il dispiegamento della ISF, la International Stabilization Force, forza internazionale di stabilizzazione composta in larga parte da Paesi musulmani. L’ISF avrà il compito di garantire la sicurezza nelle città dell’enclave e supervisionare la smilitarizzazione di Gaza, incluso il disarmo di Hamas.

Nel testo figura anche un riferimento, prudente, alla prospettiva di uno Stato palestinese: le condizioni “potrebbero finalmente essere mature” una volta completate le riforme dell’Autorità Palestinese e avanzata la ricostruzione. Critiche dure sono arrivate da Hamas, che parla di “tentativo di imporre una tutela straniera” e respinge ogni clausola sul disarmo. Scettico anche il premier israeliano Benyamin Netanyahu, deciso a “smilitarizzare Gaza, con le buone o con le cattive”.