Trump invita le aziende farmaceutiche a “giustificare il successo” dei vaccini contro il Covid. Nel pieno delle polemiche per il licenziamento della responsabile dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), il tycoon invita le aziende farmaceutiche a “giustificare il successo” dei loro vaccini contro il Covid.

“Voglio la risposta, e la voglio subito”

“È molto importante che le aziende farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci contro il Covid. Molti pensano che siano un miracolo che ha salvato milioni di vite. Altri non sono d’accordo! Con i Cdc fatto a pezzi su questa questione, voglio la risposta, e la voglio subito”, ha scritto sui social.

“Mi sono state mostrate informazioni da Pfizer e altri, che sono straordinarie, ma non sembrano mai mostrare quei risultati al pubblico. Perché no??? Vanno alla prossima ‘caccia’ e lasciano che tutti si facciano a pezzi, compresi Bobby Kennedy Jr. e il Cdc, cercando di capire se il lavoro delle case farmaceutiche sul Covid sia stato un successo o un fallimento”, ha continuato.

Trump ha esortato le aziende a “fare chiarezza su questo caos, in un modo o nell’altro!”, e ha detto di sperare che Operation Warp Speed – un risultato chiave del suo primo mandato – sia stata “tanto ‘brillante’ quanto molti dicono”.

Non è chiaro a quali dati si riferisca

Non è chiaro quali dati esatti Trump voglia che le aziende forniscano, molti dei quali già pubblicati su riviste scientifiche. Gli studi dimostrano che i programmi di vaccinazione contro il Covid hanno salvato milioni di vite durante la pandemia.

Nei giorni scorsi il presidente ha licenziato la responsabile dei Cdc, Susan Monarez, che si opponeva al giro di vite sui vaccini del ministro della sanità Robert Kennedy, considerato un no vax.