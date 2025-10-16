“L’uso della fame come arma di guerra è un crimine”. E poi: ”I bambini mal nutriti sono il segno di una economia senza anima. La fame nega la dignità, è ora di agire “. Papa Leone, intervenuto alla cerimonia in occasione dell’80esimo anniversario della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, è andato dritto al punto. Accolto nella sala plenaria della Fao da numerosi applausi, ha tenuto un discorso di vigorosa denuncia rimarcando lo scandalo di milioni di persone costrette a fame e malnutrizione. Di più: ha chiesto una azione globale che vada oltre gli slogan e i paradigmi politici. E già che era sul nocciolo dell’argomento di giornata – giovedì 16 ottobre, “Giornata mondiale della alimentazione – ha ricordato l’importanza della donna definita “Architetto della sopravvivenza” e del multiculturalismo. Ha aggiunto: ”Liberarsi dalla apatia che giustifica la fame come una musica di sottofondo a cui siamo abituati“. Il Pontefice ha ribadito i concetti che otto anni fa esatti – 16 ottobre 2017 – aveva espresso con vigore ed altrettanta chiarezza Papa Francesco. Un discorso, per metà spagnolo e metà inglese, che ha lasciato un segno profondo e catturato l’attenzione del forum internazionale sulle moltitudini che non hanno accesso all’acqua potabile, cibo, cure mediche essenziali, alloggi decenti, istruzione di base, lavori dignitosi.

Appello alla comunità internazionale

Papa Leone ha quindi rivolto un appello alla comunità internazionale “che non può voltarsi dall’altra parte”. Ad ascoltarlo (condividendone il pensiero) c’erano il presidente Mattarella, Giorgia Meloni, il vice premier Tajani, il segretario generale emerito dell’Onu (Ban Ki-moon) il direttore generale (Qu Dongyu). E una platea di 1.200 persone. Il Pontefice ha pure ricordato che “673 milioni di persone nel mondo vanno a dormire senza mangiare. E altri 2.300 milioni non possono permettersi una alimentazione adeguata dal punto di vista nutrizionale”.

Le parole di Mattarella

Il presidente della Repubblica, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Museo – tra il Circo Massimo e il Colosseo – ha ribadito la sua nota posizione. In sintesi: inaccettabili carestie e sperequazioni sul cibo. E poi: ”È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni nel settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni”.