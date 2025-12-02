Papa Leone è rientrato nel pomeriggio a Roma. Missione di pace compiuta in Turchia e Libano. Sono stati cinque giorni ad alta intensità: otto discorsi in Turchia, tutti in inglese; otto discorsi in Libano, inglese quelli civili e in francese quelli legati alle celebrazioni liturgiche.

Un viaggio nel segno dell’ecumenismo e del dialogo. Un viaggio per l’unità e la pace. Ha incontrato capi di Stato, i rappresentanti delle istituzioni e delle Chiese locali, ha presieduto l’incontro ecumenico di preghiera nei pressi degli scavi della basilica di San Neofito a Nicea, ha firmato una Dichiarazione congiunta con il patriarca di Costantinopoli.

Ha visitato la celebre “Moschea Blu” di Istanbul e il museo di Ataturk, il fondatore della Turchia moderna; è stato al porto ferito di Beirut (“Questa visita mi ha toccato il cuore”), al Monastero di Annaya, meta di milioni di pellegrini.

Si è recato sulla tomba del monaco guaritore e santo Charbel, ha incontrato operatori e assistiti del gigantesco ospedale “La Croix “, retto da suore Francescane, primo nosocomio per disabili mentali nato come opera di misericordia corporale.

Ha celebrato messe davanti a migliaia di persone. Ai giovani dei due Paesi mediorientali ha detto: ”Avete il dono del tempo, usatelo per sognare e costruire la pace”. In Libano ha aggiunto: ”A voi affido il sogno di un Libano unito dove trionfino pace e giustizia”.

Gli incontri con i leader di Turchia e Libano

A Istambul ha incontrato Erdogan dicendo di sostenerlo nelle sue trattative di pace con Ucraina, Russia e Stati Uniti. Nel Paese dei Cedri ha più volte incontrato il presidente Joseph Aoun al quale ha rivolto un potente messaggio “di pace, unità e speranza per il Paese e per tutti i cristiani del Medio Oriente”.

La visita del Santo Padre si è concentrata sull’importanza del dialogo interreligioso e sulla necessità di mantenere viva la speranza in un contesto di sfide costanti.

Papa Leone ovunque ha invitato a coltivare sempre atteggiamenti di lode e di gratitudine. Al “caro popolo libanese” si è rivolto con queste parole: ”A voi che siete destinatari di una bellezza rara con la quale il Signore ha impreziosito la vostra terra e che, al contempo, siete spettatori e vittime di come il male, in molteplici forme, possa offuscare questa magnificenza. Facciamo cadere le corazze delle nostre chiusure etniche e politiche, apriamo le nostre confessioni religiose all’incontro reciproco”.

Il primo viaggio apostolico di Prevost

Il primo viaggio all’estero di Papa Prevost (al sesto mese di Pontificato) ha aperto un importante spiraglio di pace e di confronti tra le varie religioni. Proficuo l’incontro con ortodossi e armeni.

Alle 13.48 locali l’Airbus A320 di Ita Airways intitolato a Giacinto Facchetti (bandiera dell’Inter, 94 partite in Nazionale) con a bordo Papa Leone (e 81 giornalisti) è decollato dall’aeroporto internazionale di Beirut dopo l’applaudito discorso di congedo con il saluto al Paese dei Cedri. All’ultima messa hanno assistito 150 mila persone. E’ atterrato a Fiumicino alle 15.57 dopo un volo di circa 4 ore.