La marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha presentato una nuova mappa che mostra l’area dello stretto di Hormuz controllata e amministrata dalle forze di Teheran. La zona sotto il comando dei pasdaran si estenderebbe, secondo la nuova mappa, tra Kuh-e Mobarak in Iran e a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti e tra l’estremità dell’isola iraniana di Qeshm e Umm Al Quwain, sempre in territorio emiratino, di fatto ponendo l’intero stretto sotto il controllo dell’Iran.

Iran: “Se le forze Usa si avvicinano a Hormuz saranno attaccate”

Il comandante del quartier generale del Comando di Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, ha avvertito che “qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco”.

Abdollahi, dopo le parole di Trump che ha annunciato il Project Freedom con cui gli Stati Uniti inizieranno a guidare le navi attraverso il canale a partire da oggi, ha avvertito ancora che “la sicurezza dello stretto di Hormuz è sotto il controllo dell’Iran e in ogni circostanza qualsiasi movimento sicuro deve avvenire in coordinamento con l’Iran”.