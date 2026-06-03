Il Pentagono ha assunto uno dei rivoltosi del 6 gennaio per lavorare all’interno di una divisione che gestisce operazioni militari riservate. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali a essere stato assunto è Elias Irizarry, condannato per l’assalto al Congresso e successivamente dichiaratosi pentito.

Irizarry lavorerà all’Ufficio per le Operazioni Speciali e i Conflitti a Bassa Intensità che si occupa di antiterrorismo. La sua assunzione ha creato allarme all’interno del Pentagono, con molti che si sono chiesti come si possa affidare un ruolo così delicato a una persona che è stata condannata per un assalto alla democrazia americana.

Hegseth blocca le promozioni di una donna e a due afroamericani

Nel frattempo, il capo del Pentagono Pete Hegseth blocca e passa al setaccio la lista delle promozioni di nove ufficiali della Marina scelti da ammiragli di alto rango, sfilando anche una donna e due afroamericani. Uno stop più motivato dalla spinta anti-woke che dalle loro capacità professionali, è l’accusa che emerge dalla ricostruzione della vicenda del New York Times.

La mossa, in violazione delle regole sul sistema di promozioni “apolitico” e “basato sul merito”, è in linea con la postura sposata dal capo del Pentagono dal suo insediamento, tutta a spese della diversità e dell’inclusione.

Ad esempio, nella lista di promozioni ad ammiraglio a una stella presentata a maggio non c’erano donne e ufficiali non bianchi.