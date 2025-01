Per Donald Trump non sarà un inizio felice quello della sua presidenza della Repubblica degli Usa, lunedì 20 gennaio 2025.

A parte le bandiere a mezz’asta per il lutto nazionale per la morte del suo predecessore Jimmy Carter, graverà su Trump la condanna che gli sarà comminata il 10 gennaio nel procedimento penale in cui è stato riconosciuto colpevole per accuse riguardanti il ​​pagamento di denaro a una pornostar. Tuttavia è improbabile che affronti la prigione o altre sanzioni, ha affermato il giudice del procedimento.

La sentenza del giudice Juan Merchan prevede che Trump dovrà comparire in udienza in tribunale appena 10 giorni prima del suo insediamento: uno scenario senza precedenti nella storia degli Stati Uniti. Prima di Trump, nessun presidente degli Stati Uniti, in carica o non in carica, era stato accusato o condannato per un crimine.

Il giudice ha affermato che Trump, 78 anni, potrà comparire di persona o virtualmente alla sentenza.

Niente carcere per Trump

Ha scritto di non essere propenso a condannare Trump al carcere e che una sentenza di “scarico incondizionato” – ovvero senza custodia, multa pecuniaria o libertà vigilata – sarebbe “la soluzione più praticabile”.

Il caso ha origine da un pagamento di 130.000 dollari che l’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, ha fatto pagare all’attrice di film per adulti Stormy Daniels per tenerla nascosta riguardo a un rapporto sessuale che ha dichiarato di aver avuto con Trump, che lui nega. A maggio una giuria ha ritenuto Trump colpevole di aver falsificato documenti per mascherare il pagamento prima delle elezioni del 2016.

L’imposizione della sentenza spianerebbe la strada a Trump per presentare ricorso. In un post pubblicato sul suo social network Truth Social nella mattinata di sabato, Trump ha affermato di non aver mai falsificato documenti aziendali.

“Si tratta di un’accusa falsa e inventata da un giudice corrotto che sta solo facendo il lavoro del Dipartimento di Giustizia di Biden/Harris”, ha scritto Trump. “Ha creato un caso dove non c’era nessuno.”

Merchan ha annunciato il suo piano per la sentenza respingendo la mozione di Trump di archiviare il caso a causa della sua vittoria alle elezioni presidenziali. Gli avvocati difensori di Trump avevano sostenuto che avere il caso sospeso durante la sua presidenza avrebbe ostacolato la sua capacità di governare.

C’è un giudice a New York

Merchan ha respinto tale argomentazione, scrivendo che annullare il verdetto della giuria avrebbe “minato lo Stato di diritto in modo incommensurabile”.

“Lo status dell’imputato come presidente eletto non richiede l’applicazione drastica e ‘rara’ dell’autorità (del tribunale) di accogliere la mozione (di archiviazione)”, ha scritto Merchan nella decisione.

Merchan ha inoltre respinto l’argomentazione di Trump contenuta in un documento depositato in tribunale il 3 dicembre, secondo cui l’annullamento era giustificato perché i suoi “contributi civici e finanziari a questa città e alla nazione sono troppo numerosi per essere contati”.

Pur riconoscendo il servizio di Trump in qualità di presidente, il giudice ha affermato che anche le dichiarazioni pubbliche di Trump che criticavano il sistema giudiziario sono state un fattore determinante nel determinare in che modo il carattere di Trump avrebbe influito sulla decisione.

Merchan ha criticato quelli che ha definito gli “attacchi implacabili e infondati” di Trump contro l’integrità del procedimento penale, e ha osservato che lo aveva dichiarato colpevole di 10 capi di imputazione per oltraggio alla corte durante il processo per aver ripetutamente violato un ordine che limitava le dichiarazioni extragiudiziali sui testimoni. e altri.

“L’imputato ha fatto di tutto per rendere pubblica sui social media e altri forum la sua mancanza di rispetto per i giudici, le giurie, le giurie d’accusa e il sistema giudiziario nel suo complesso”, ha scritto Merchan.

“È necessario analizzare il carattere e la storia dell’imputato nei confronti dello Stato di diritto e del Terzo Potere del governo”, ha affermato il giudice, riferendosi alla magistratura. “In questo senso, la cosa non gioca a suo favore.”

A maggio una giuria di Manhattan ha dichiarato Trump colpevole di 34 capi d’imputazione per falsificazione di documenti aziendali per nascondere il pagamento a Daniels. Si era dichiarato non colpevole e aveva definito il caso un tentativo del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, il pubblico ministero democratico che aveva presentato le accuse, di danneggiare la sua campagna del 2024.

La condanna di Trump era inizialmente prevista per l’11 luglio 2024, ma è stata posticipata più volte. Giovedì Merchan ha affermato che la richiesta avanzata da Trump in agosto di rinviare la sentenza a dopo le elezioni implicava che egli acconsentiva a essere condannato durante il periodo di transizione.

“Qualsiasi affermazione dell’imputato secondo cui le circostanze sarebbero cambiate a seguito della sua vittoria alle elezioni presidenziali, per quanto opportuna, è disonesta”, ha scritto Merchan.

Bragg non si è opposto al rinvio della sentenza fino a dopo le elezioni. A settembre Merchan l’ha posticipata al 26 novembre.

Dopo che ha sconfitto la vicepresidente democratica Kamala Harris alle elezioni del 5 novembre, il giudice ha rinviato la sentenza a tempo indeterminato per stabilire i passi successivi.

L’ufficio di Bragg aveva sostenuto che esistevano misure diverse dal “rimedio estremo” di ribaltare il verdetto della giuria che avrebbero potuto soddisfare le preoccupazioni di Trump circa l’essere distratto da un caso penale mentre era presidente, come ritardare la sentenza fino a dopo che Trump avrà lasciato la Casa Bianca nel 2029. . .

Giovedì Merchan ha scritto di aver trovato questa alternativa “meno desiderabile” rispetto alla condanna di Trump prima dell’insediamento.

Il 16 dicembre Trump ha perso un altro tentativo di annullare la condanna per multa alla luce della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1° luglio secondo cui i presidenti non possono essere perseguiti penalmente per le loro azioni ufficiali e che le prove delle loro azioni ufficiali non possono essere presentate in casi penali. condotta personale.

Nel respingere la richiesta di archiviazione di Trump, Merchan ha affermato che l’accusa per “atti decisamente personali di falsificazione di documenti aziendali non rappresenta alcun pericolo di intrusione nell’autorità e nella funzione del potere esecutivo”.

La falsificazione di documenti aziendali è punibile con una pena detentiva fino a quattro anni, ma non è richiesta la detenzione. Prima della sua vittoria elettorale, gli esperti legali avevano affermato che era improbabile che Trump venisse arrestato a causa della sua assenza di precedenti penali e della sua età avanzata.

Nel 2023 Trump è stato accusato di altri tre casi penali statali e federali: uno riguardante documenti classificati da lui conservati dopo aver lasciato l’incarico e altri due riguardanti i suoi tentativi di ribaltare la sconfitta elettorale del 2020.

Si è dichiarato non colpevole in tutti e tre i casi. Dopo la vittoria elettorale di Trump, il Dipartimento di Giustizia ha deciso di archiviare i due casi federali.

Il procedimento penale intentato da Trump in Georgia per le accuse derivanti dal suo tentativo di ribaltare la sconfitta elettorale del 2020 in quello Stato è in sospeso.