Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui ha chiesto alla neo segretaria all’Istruzione, l’ex giocatrice di wrestling Linda McMahon, di lavorare per chiudere il dipartimento che ora dirige. Si tratta di un nuovo affondo del presidente degli Stati Uniti che, pur avendo il potere di chiudere il dipartimento dell’Istruzione come promesso in campagna elettorale, dovrà ora ottenere un atto del Congresso e 60 “sì” al Senato, il che è improbabile dato che i repubblicani detengono solo 53 seggi.

Perché Donald Trump vuole chiudere il ministero dell’Istruzione

In una bozza circolata nella giornata di mercoledì, si chiede a McMahon di “adottare tutte le misure necessarie” per facilitare la chiusura del dipartimento “nella misura massima appropriata e consentita dalla legge”. “L’esperimento di controllo dell’istruzione americana attraverso programmi e fondi federali, e i burocrati irresponsabili che quei programmi e fondi sostengono ha deluso i nostri figli, i nostri insegnanti e le nostre famiglie”, si legge nella bozza dell’ordine per motivare la decisione.

Alcune delle funzioni dell’agenzia dovranno ora essere assegnate ad altre parti del Governo. Ciò, però, comporterà degli ostacoli legali visto che i principali programmi dell’agenzia sono assegnati per legge al dipartimento dell’Istruzione. Finirà quindi come sta succedendo ad altre agenzie governative: tagli profondi al personale, ai programmi e alle sovvenzioni.

Cosa amministra il dipartimento dell’Istruzione

Il ministero amministra programmi di sovvenzioni federali. Tra questi ce n’è uno da 18,4 miliardi di dollari che fornisce finanziamenti supplementari alle scuole primarie e secondarie ad alto tasso di povertà. Amministra anche un altro programma da 15,5 miliardi di dollari che aiuta a coprire i costi dell’istruzione per gli studenti con disabilità. Il dipartimento supervisiona anche il programma federale di prestiti agli studenti e stabilisce le regole su cosa devono fare i college per partecipare.

Trump ha detto di voler restituire il potere sull’istruzione agli stati e alle comunità locali, ignorando però che l’istruzione primaria e secondaria, così come le università e i college pubblici, sono già controllati quasi interamente dagli stati e dalle comunità locali.