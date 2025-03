Trump ha dichiarato guerra agli Houthi per ripristinare la libera navigazione nel Mar Rosso.

E lo ha fatto ordinando una serie di bombardamenti sulle parti di Yemen, inclusa la capitale, San’a, occupate dai ribelli vicini all’Iran.

Gli Stati Uniti continueranno ad attaccare gli Houthi dello Yemen finché non porranno fine agli attacchi alle navi, ha affermato domenica Pete Hegseth, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti.

Gli Houthi hanno replicato che intensificheranno gli attacchi.

Gli attacchi aerei, secondo il ministero della Salute gestito dagli Houthi, hanno ucciso almeno 53 persone e ferite 98. Si tratta della più grande operazione militare degli Stati Uniti in Medio Oriente da quando il presidente Donald Trump è entrato in carica a gennaio. Un funzionario statunitense ha detto a Reuters (articolo di Phil Stewart, Mohammed Ghobari and Gabriella Borter) che la campagna potrebbe continuare per settimane.

Houthi minacciano rappresaglie

Il leader degli Houthi Abdul Malik al-Houthi ha detto domenica che i suoi militanti prenderanno di mira le navi statunitensi nel Mar Rosso finché gli Stati Uniti continueranno i loro attacchi allo Yemen. “Se continuano la loro aggressione, continueremo l’escalation”, ha spiegato in un discorso televisivo.

Gli Houthi hanno anche affermato che la loro minaccia di attaccare le navi israeliane sarebbe rimasta in vigore fino a quando Israele non avesse riapprovato la consegna di aiuti e cibo a Gaza.

Intanto l’ufficio politico del movimento Houthi ha descritto gli attacchi come un “crimine di guerra”, mentre Mosca ha esortato Washington a cessare gli attacchi.

Mosca chiede di fermarsi

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha chiamato il ministro degli Esteri statunitense Marco Rubio per sollecitare una “cessazione immediata dell’uso della forza e l’importanza per tutte le parti di impegnarsi in un dialogo politico”.

Gli aerei da guerra statunitensi hanno abbattuto 11 droni Houthi domenica, nessuno dei quali si è avvicinato alla Truman, ha detto un funzionario statunitense a Reuters. Le forze statunitensi hanno anche rintracciato un missile che è caduto al largo delle coste dello Yemen e non è stato ritenuto una minaccia, ha affermato il funzionario. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha detto a “Sunday Morning Futures” di Fox News: “Nel momento in cui gli Houthi diranno che smetteremo di sparare alle vostre navi, smetteremo di sparare ai vostri droni. Questa campagna finirà, ma fino ad allora sarà implacabile”. “Si tratta di fermare gli attacchi alle risorse … in quella via d’acqua critica, per riaprire la libertà di navigazione, che è un interesse nazionale fondamentale degli Stati Uniti, e l’Iran ha permesso agli Houthi per troppo tempo”.

Ordinando un attacco preventivo contro gli Houthi nello Yemen, scrive Stephen Kalin sul Wall Street Journal, il presidente Trump spera di riuscire dove tutti gli altri hanno fallito, affrontando un nemico che è sopravvissuto a nemici potenti per anni.

I funzionari statunitensi hanno affermato domenica che gli attacchi sono stati concepiti come una dimostrazione di forza schiacciante, molto più intensa dell’ordine di attacco sotto l’amministrazione Biden per eliminare la capacità degli Houthi di molestare le rotte di navigazione del Mar Rosso.

Gli attacchi hanno anche colpito direttamente la leadership degli Houthi, qualcosa contro cui l’amministrazione Biden ha deciso di non intervenire per timore di una escalation.

E avevano lo scopo di servire come messaggio ai maggiori sostenitori degli Houthi, l’Iran, oltre a mostrare la determinazione degli Stati Uniti ad agire militarmente in Medio Oriente.

Siamo all’inizio di una campagna sostenuta, che secondo gli analisti potrebbe durare per settimane.

“La libertà di navigazione è fondamentale, è un interesse nazionale fondamentale”, ha detto domenica il segretario alla Difesa Pete Hegseth a Fox News. “Nel momento in cui gli Houthi diranno: ‘Smetteremo di sparare alle vostre navi, smetteremo di sparare ai vostri droni’, questa campagna finirà. Ma fino ad allora, sarà implacabile”.

Gli Houthi hanno resistito agli attacchi di nemici interni ed esteri per tutto il loro decennio al potere. Il movimento Houthi è emerso negli anni ’90 come un’insurrezione tribale eterogenea e ha conquistato fasce dello Yemen settentrionale, inclusa la sua capitale, San’a, nel 2014, innescando una guerra civile in corso.

Il gruppo ha sostenuto migliaia di attacchi aerei da parte di una campagna militare guidata dall’Arabia Saudita per sette anni con il sostegno degli Stati Uniti e non è riuscito a ripristinare il governo riconosciuto a livello internazionale al potere.

Con armi e addestramento iraniani, i ribelli hanno ampliato la loro capacità di minacciare l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti con droni e missili.

Dopo lo scoppio della guerra di Gaza alla fine del 2023, gli Houthi hanno puntato la loro attenzione sulle città e sulle navi israeliane che passavano dalla costa yemenita verso il Mar Rosso, ostacolando il commercio attraverso una delle vie d’acqua commerciali più trafficate al mondo.

L’amministrazione Biden, insieme al Regno Unito, ha risposto con attacchi aerei intermittenti che hanno ridotto ma non fermato gli attacchi degli Houthi. Anche Israele ha condotto i suoi attacchi in Yemen almeno quattro volte, incluso contro l’aeroporto di San’a a dicembre.

La domanda ora è se gli attacchi degli Stati Uniti siano sufficienti a far cedere gli Houthi o ad alzare la posta in gioco.

Oltre a riprendere gli attacchi contro Israele e le navi, gli Houthi infatti potrebbero anche provare a colpire le basi statunitensi a Gibuti, proprio di fronte allo Yemen, e negli Emirati Arabi Uniti, a circa 800 miglia di distanza. Se il conflitto si protrae è probabile che gli Houthi riprendano gli attacchi all’Arabia Saudita come forma indiretta di pressione su Washington.

Dal 2023, gli Houthi hanno preso di mira più di 100 navi commerciali con missili e droni, affondando due navi e uccidendo quattro marinai. Hanno recentemente affermato di aver abbattuto un drone di sorveglianza statunitense e di aver lanciato un missile contro un jet da combattimento statunitense.

Domenica, gli Houthi hanno lanciato un attacco di 12 ore mirato alla portaerei USS Harry S. Truman e alle sue navi di accompagnamento, inviando diversi droni e almeno un missile balistico in direzione delle navi, ha affermato un funzionario statunitense a conoscenza dei dettagli dell’attacco, ma non autorizzato a parlarne pubblicamente. I caccia dell’aeronautica militare statunitense hanno intercettato i droni, ha affermato un funzionario della difesa statunitense, e il missile balistico è atterrato nelle acque vicine, ma non ha rappresentato una minaccia.

Il numero di attacchi che il gruppo può organizzare potrebbe essere ostacolato in parte dalla capacità persa dai precedenti attacchi statunitensi e israeliani, ha spiegato Wolf-Christian Paes, un membro dell’International Institute for Strategic Studies, un think tank di Londra.

Trump si unisce a una serie di presidenti statunitensi da George W. Bush che hanno ordinato attacchi aerei in Yemen contro gli Houthi, l’affiliata locale di al Qaeda o entrambi.

Nell’ultimo decennio, l’antico paese, già uno dei più poveri al mondo, ha subito decine di migliaia di vittime, carestie e malattie insieme al fallimento dello stato.

Gli ultimi attacchi aerei hanno preso di mira i lanciamissili Houthi che venivano spostati verso la costa in preparazione di nuovi attacchi alle navi, secondo persone informate dall’amministrazione Trump. Si sono anche concentrati sulle case dei leader Houthi a San’a e sulla città di Sa’dah, la loro base montuosa, hanno detto le persone.

“Questa è stata una risposta travolgente che ha effettivamente preso di mira più leader Houthi e li ha eliminati”, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, senza nominarli. Il ministero della Salute gestito dagli Houthi ha affermato che almeno 31 civili sono stati uccisi e 101 feriti.

Andare contro i leader, cosa che l’amministrazione Biden si è per lo più astenuta dal fare per paura di un’escalation, potrebbe indebolire ulteriormente la capacità di risposta degli Houthi, affermano anche gli analisti. Ma rischia anche di renderli più imprevedibili e suscettibili di scatenarsi.

La differenza principale ora è che la rete di forze alleate dell’Iran in tutto il Medio Oriente è devastata. Hamas e Hezbollah sono stati gravemente indeboliti nei loro conflitti con Israele a Gaza e in Libano, mentre il dittatore siriano Bashar al-Assad è stato sostituito a dicembre dai ribelli islamici.

Le consegne di armi leggere, droni e missili allo Yemen sono state interrotte da frequenti sequestri in mare da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, ma anche i funzionari della sicurezza occidentale spiegano che l’Iran ha trovato rotte di contrabbando alternative.