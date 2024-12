Nei talk show italici, tra uno sbadiglio e l’altro, si discute della manovra e della sentenza Open Arms che arriverà domani. “Sono convito che Salvini speri di essere condannato” ha detto Massimo Giannini. Sulla stessa linea, Angela Mauro: “La condanna converrebbe a Matteo Salvini per fare la vittima”. E nella stessa trincea si è piazzato anche Maurizio Molinari: “Secondo me domani sarà una giornata spartiacque. Se Salvini verrà assolto otterrà un risultato politico importante ma se condannato potrebbe gestire la condanna diventando il punto di riferimento di un fronte Vannacci moltiplicato all’ennesima potenza”.

Non è mancata poi una stoccata della deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli al presidente Sergio Mattarella: “Secondo me il presidente della Repubblica utilizza il riferimento alla Costituzione per esprimere la propria posizione rispetto ai provvedimenti del governo dal momento che non esiste l’opposizione”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Togliere le multe ai novax è diseducativo, questa è una manovra da incubo per cittadini”. (Piero De Luca, Partito Democratico, Coffee Break)

“L’abolizione delle multe ai no vax? Una scelta politica per chiudere una fase”. (Guido Castelli, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Le cartoline regalate a Meloni? A Natale siamo tutti più buoni. Continuiamo ad aumentare la spesa militare ma ogni spesa in più per armamente è un diritto in più che scompare”. (Nicola Fratoianni, Allenza Verdi e Sinistra, L’aria che tira)

“Le assenze di oggi in Aula? Uno sgarbo inaudito. Non era mai successo nella storia della Repubblica”. (Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“Se le opposizioni polemizzano su dei ritardi, vuol dire che non hanno molti argomenti”. (Licia Ronzulli, Forza Italia, Agorà)

“La politica è debole, la mafia offre risposte sul territorio. Si fa tutto sul dark web”. (Nicola Gratteri, Omnibus)

“Il processo Open Arms? Salvini farà la vittima in tutto il mondo. Faccia il ministro dei trasporti”. (Matteo Renzi, Tagadà)

