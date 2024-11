Le voci dal palazzo, Schlein: “Una vittoria emozionante e commovente”. Borghi: “In Emilia già sparita la bassa affluenza”. Meloni: “Auguri ai vincitori”

Con la vittoria di Stefania Proietti in Umbria e di Michele de Pascale in Emilia Romagna nel centrosinistra si festeggia. “Una vittoria emozionante e commovente” dice la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

“Complimenti a Michele De Pascale e a Stefania Proietti – scrive Matteo Renzi sui social -. Il centrosinistra unito vince. Il centrosinistra diviso perde”. “Bandecchi? – ironizza Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle – Aveva annunciato che sarebbe stato decisivo per il centrodestra ed ha confermato che che è stato decisivo ma per far perdere il centrodestra”.

Dall’altra parte della barricata, invece, i toni, come ovvio, sono diversi. “In Emilia Romagna – twitta il senatore della Lega Claudio Borghi -, già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara”. Giorgia Meloni, sportivamente, fa gli auguri ai vincitori: “Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale”. (Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia)

“C’è stato un anno mezzo di polemiche politiche, di scontri, di attacchi, a volte anche di notizie false, serve uno scatto repubblicano, serve che il presidente della Regione Emilia-Romagna e la presidente del Consiglio stringano un patto repubblicano, questa terra ne ha bisogno, ne ha bisogno tutto il Paese di aumentare la prevenzione e le politiche di sicurezza, ma l’Emilia-Romagna in particolare”. (Michele de Pascale, neo governatore dell’Emilia Romagna)

“Viva l’Umbria che è tornata in mano agli umbri”. (Stefania Proietti, neo governatrice dell’Umbria)

“Una bellissima vittoria, emozionante e commovente, quella di Michele de Pascale. Sarà un grande presidente dell’Emilia-Romagna. Si profila un risultato straordinario per il Pd e questo conferma ciò che ci sentiamo come perno per la costruzione dell’alternativa a queste destre”. (Elly Schlein, Partito Democratico)

“Anche quando loro mettono dentro tutti compreso Bandecchi, se noi siamo uniti e abbiamo un progetto serio, possiamo vincere”. (Anna Ascani, Partito Democratico)

“Complimenti a Michele De Pascale e a Stefania Proietti. Il centrosinistra unito vince. Il centrosinistra diviso perde. Lo dice la matematica da sempre, lo conferma la politica oggi”. (Matteo Renzi, Italia Viva)

“Quando la coalizione è tutta unita, si vince. Quando ci sono candidati riformisti, si vince. Quando non si mettono veti, si prendono i voti. Rimane l’amarezza per la Liguria ma oggi si festeggia”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva)

“Vittoria strepitosa, le promesse last minute del centrodestra non hanno ingannato gli umbri. Nessun dubbio fossi tu la candidata migliore”. (Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle)

“In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara”. (Claudio Borghi, Lega)

“Stefano Bandecchi? Aveva annunciato che sarebbe stato decisivo per il centrodestra ed ha confermato che che è stato decisivo per far perdere il centrodestra”. (Thomas De Luca, coordinatore regionale Movimento 5 stelle Umbria)

“Ricordo che due settimane fa il centrodestra si è aggiudicata la Liguria, con una vittoria abbastanza insperata, quindi quando si perde bisogna fare senz’altro autocritica ma senza tragedie”. (Alessandro Cattaneo, Forza Italia)

“In questo periodo sono stata molto vicina all’Emilia Romagna, una terra che ha vissuto momenti difficilissimi. Tante persone hanno perso tutto a causa dell’alluvione. È stata una sofferenza condivisa da tutti noi. Da esponente del centrodestra, speravo che questo dramma potesse essere anche un momento di riflessione, soprattutto per gli emiliani…”. (Rita dalla Chiesa, Adnkronos)

“Questo voto non avrà ripercussioni sul governo e sulla maggioranza, ma sarà uno stimolo a riprendere con vigore e compattezza la via delle riforme e della modernizzazione del Paese”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)