“Il dilagare di questi siti pornografici dove le donne vengono utilizzate come merce di scambio evidenzia una grave e pericolosa regressione sul terreno della cultura del rispetto della persona. Purtroppo assistiamo a fenomeni sempre più diffusi anche attraverso i social, ormai diventati luoghi dove tutto è consentito e dove le donne appaiono come semplici oggetti su cui riversare violenza e brutalità”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera l’eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti.

“Quello che più mi sta a cuore – aggiunge l’esponente dem – è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti sul web nonostante le tante querele. Bisogna che la battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini perché il problema della violenza è degli uomini e noi ne siamo vittime. Vanno chiusi e vietati questi tipi di siti che istigano allo stupro e alla violenza. Invito tutte e tutti a denunciare, abbiamo avuto vari esempi di come le donne siano esposte e trattate come merce di scambio, dal gruppo ‘Mia moglie’ in poi, ma proprio perché può accadere a tutte noi e soprattutto alle più giovani, bisogna che chi ha una maggiore visibilità e maggiori responsabilità, come nel mio caso, si faccia promotore di battaglie in difesa dei diritti e, aggiungo, in difesa della sicurezza delle donne: violenza porta violenza”.