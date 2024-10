Le radici cristiane dell’Europa sono una invenzione di Papa Benedetto XIV cui si accodò qualche politico italiano in cerca di indulgenze.

La realtà storica invece è un po’ differente, come emerge da varie fonti. Il dramma, per non dire blasfemia, delle conversioni forzate e della caccia alle streghe (che accomuna un po’ tutte le religioni, in particolare quelle cristiane anche protestanti), è rievocato da un anonimo cultore del sito Quora.

È noto che il cristianesimo si affermò nell’ est dell’Europa a colpi di spada. Ora una immagine orribile pubblicata da Quora.com ci ricorda che “durante il regno di Carlo Magno, le donne venivano impalate su pali affilati inseriti nella vagina. Lentamente, nel corso dei giorni, il palo percorreva la lunghezza del corpo attraverso gli organi, causando un dolore tremendo, semplicemente perché una donna era stata trovata a raccogliere erbe nella foresta. Era stata etichettata come strega. Le loro urla potevano essere udite per giorni come esempio per coloro che non avrebbero accettato la fede straniera”.

Il cristianesimo è diventato così popolare a causa del puro terrore di ciò che sarebbe successo se non fosse stato accettato.

E la gente pensa che i nazisti fossero orribili..? si chiede l’anonimo lettore sotto lo pseudonimo Omotola.

Questo, aggiunge, è solo un promemoria di come il cristianesimo sia diventato così popolare oggi.

