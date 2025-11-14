“La commissaria europea Kallas ci ha fornito un dato importante:

gli attacchi russi si rivolgono nel 93% dei casi contro obiettivi civili. Non c’è nulla di militare”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in conferenza stampa a Berlino alla fine del vertice E5 sulla difesa, al quale partecipano Germania, Francia, Italia, Polonia e Gran Bretagna.

Crosetto: “Una guerra della Russia contro i cittadini ucraini”

“Si tratta di una guerra della Russia contro i cittadini ucraini. E l’Europa lo ha capito dal primo momento”, ha continuato. “Per questo siamo al fianco dell’Ucraina”, ha detto Crosetto, sottolineando che la guerra va avanti solo “per la volontà di espansione di Putin”.

Intanto la situazione sul campo ribadisce i dati del ministro. Nella notte centinaia di missili e velivoli senza pilota si sono riversati sulla capitale ucraina. Zelensky: “Raid ben calcolati, hanno fatto 4 morti’. ‘Incendi e 30 palazzine danneggiate in 9 quartieri”.

Dal lato russo del fronte – anche in termini di contrapposizione dialettica e propagandistica – , Mosca ha accusato l’Ucraina di avere attaccato con 8 droni nella notte tra mercoledì e giovedì la centrale nucleare di Novovoronezh, in Russia, sulla quale sono caduti alcuni detriti dei velivoli intercettati.

Lo ha detto Alexei Likhachev, capo di Rosatom, l’agenzia atomica statale russa, secondo il quale sono stati provocati danni a un pannello di distribuzione.

Zelensky: “Obiettivo causare la massima sofferenza”

Zelensky ha esplicitamente accusato Mosca di “un attacco deliberatamente calcolato il cui obiettivo era di causare la massima sofferenza alla popolazione e il massimo danno alle infrastrutture civili”.

Diverse esplosioni sono state segnalate nella capitale a partire dalle 00:45 ora locale, secondo testimoni. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i detriti di un drone hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani nel quartiere Dniprovskiy. Un incendio è stato segnalato anche in un palazzo di quello di Podilskyi. Interruzioni di corrente sono state segnalate in diversi quartieri della città.