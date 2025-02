Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in visita negli Stati Uniti, ha incontrato il presidente Donald Trump. “Sono per la liberazione di tutti i nostri ostaggi e il raggiungimento di tutti i nostri obiettivi di guerra, compresa la distruzione di Hamas”, ha detto Netanyahu.

Da parte sua, il presidente statunitense ha rilanciato il suo piano di ricollocare i palestinesi, spostandoli da Gaza. Alla domanda su dove trasferire i palestinesi, ha detto che potrebbero essere trasferiti “in Giordania, Egitto o altri posti”. E potrebbero essere più di due”.

“Gli Stati Uniti . le sue parole – prenderanno il controllo di Gaza, un controllo a lungo termine che porterà stabilità al Medio Oriente. Gaza sarà la rivière del Medio Oriente. I palestinesi devono lasciare Gaza e vivere in altri Paesi in pace. Gaza è un simbolo di morte e distruzione. I palestinesi vogliono tornarci perché non hanno alternative”.