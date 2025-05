Elezioni politiche in tre importanti Paesi europei: Romania, Polonia e Portogallo. Ecco una sintesi dei risultati. Vittoria del filo europeista Nicusor Dan in Romania, vittoria di misura dei centristi in Polonia, nuova vittoria ma limitata della destra in Portogallo.

Le elezioni in Romania

Il sindaco centrista di Bucarest, Nicusor Dan, ha vinto le elezioni presidenziali di domenica, battendo George Simion, un rivale nazionalista di estrema destra che si era impegnato a indirizzare la Romania verso un percorso ispirato alla politica del presidente statunitense Donald Trump. I risultati ufficiali di quasi tutti i seggi elettorali hanno mostrato che Dan ha ottenuto circa il 54% dei voti espressi dagli elettori in un paese di circa 19 milioni di persone, mentre George Simion, sostenitore di Trump, si è fermato al 46%.

Dan, 55 anni, è riuscito a raggiungere la vetta all’ultimo minuto nei giorni scorsi, dopo settimane di svantaggio rispetto a Simion, un euroscettico che vuole porre fine agli aiuti militari all’Ucraina nella guerra con la Russia. Le elezioni hanno registrato la più alta percentuale di affluenza alle urne in Romania negli ultimi 25 anni.

Simion, che era risultato vincitore al primo turno due settimane fa con il 41% dei voti espressi, ha riconosciuto la vittoria di Dan. Dan aveva condotto la campagna elettorale impegnandosi a combattere la corruzione dilagante, a mantenere il sostegno all’Ucraina – dove la Romania ha svolto un importante ruolo logistico – e a mantenere il paese saldamente all’interno del mainstream europeo.

Domenica sera nella capitale Bucarest, i sostenitori di Dan hanno scandito lo slogan “Russia, non dimenticare, la Romania non è tua”. Ferventemente pro-UE e NATO, Dan ha affermato in vista delle elezioni che il sostegno della Romania all’Ucraina era cruciale per la sua sicurezza contro la crescente minaccia russa.

Gli exit poll in Polonia

Gli ext poll hanno mostrato che i liberali polacchi hanno ottenuto risultati peggiori del previsto alle elezioni presidenziali di domenica, con Rafal Trzaskowski dei centristi al governo della Coalizione Civica (KO) che ha ottenuto una vittoria di misura.

Trzaskowski si è classificato al primo posto con il 31,2% dei voti, davanti a Karol Nawrocki, il candidato sostenuto dal partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS), che ha ottenuto il 29,7%, secondo un sondaggio Ipsos. Il divario è molto più ridotto rispetto ai 4-7 punti percentuali registrati nei sondaggi prima del voto.

Se confermato, il risultato significherebbe che Trzaskowski e Nawrocki si sfideranno al ballottaggio del 1° giugno per determinare se la Polonia rimarrà saldamente sulla strada filoeuropea tracciata dal Primo Ministro polacco Donald Tusk o si avvicinerà agli ammiratori nazionalisti del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Puntiamo alla vittoria. Avevo detto che sarebbe stata vicina, e lo è”, ha detto Trzaskowski ai sostenitori. “C’è molto, molto lavoro da fare e abbiamo bisogno di determinazione”. Nawrocki ha anche detto ai sostenitori di essere fiducioso nella vittoria al secondo turno e ha invitato l’estrema destra a sostenerlo e “salvare la Polonia”. I candidati di estrema destra Sławomir Mentzen e Grzegorz Braun hanno ottenuto insieme oltre il 21% dei voti, un risultato storicamente alto. Braun ha ottenuto il 6,3% dei voti secondo il sondaggio dell’ultimo minuto.

I risultati rappresentano un duro colpo per la coalizione di governo di Donald Tusk. L’affluenza alle urne è stata del 66,8% secondo il sondaggio recente. Trzaskowski si è impegnato a consolidare il ruolo della Polonia come attore chiave nel cuore del processo decisionale europeo.

Ancora stallo in Portogallo

L’Alleanza Democratica (AD) portoghese di centro-destra ha vinto le elezioni parlamentari anticipate di domenica, ma ancora una volta non ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per porre fine a un lungo periodo di turbolenze politiche, mentre i socialisti di centro-sinistra e l’estrema destra di Chega erano quasi a pari merito al secondo posto.

Le elezioni, le terze in altrettanti anni, sono state indette a un anno dall’inizio del mandato di un governo di minoranza di AD dopo che il Primo Ministro Luis Montenegro non è riuscito a ottenere un voto di fiducia a marzo, quando l’opposizione ha messo in dubbio la sua integrità in merito ai rapporti con la società di consulenza della sua famiglia. Montenegro ha negato qualsiasi illecito. Gli elettori hanno ampiamente respinto le critiche dell’opposizione e apparentemente punito i socialisti, il principale partito di opposizione, per aver contribuito a far cadere il suo governo di minoranza. Con lo scrutinio di tutte le schede nazionali, i dati elettorali hanno mostrato che l’AD ha vinto 89 seggi sui 230 del parlamento, nove in più rispetto alle elezioni precedenti.

Chega, partito di estrema destra, ha superato la maggior parte dei sondaggi d’opinione, conquistando 58 seggi, otto in più rispetto allo scorso anno. I socialisti hanno ottenuto circa 50.000 voti in più di Chega, scendendo a 58 seggi dai 78 di prima, un duro colpo per uno dei due principali partiti portoghesi. Il leader socialista Pedro Nuno Santos ha annunciato le sue dimissioni.

Queste elezioni, dominate anche da questioni come l’edilizia abitativa e l’immigrazione, seguono un decennio di governi fragili; l’unico dei quali ad avere una maggioranza parlamentare è crollato a metà mandato lo scorso anno. Chega, un partito anti-immigrazione e anti-establishment fondato nel 2019 dall’ex commentatore sportivo André Ventura, noto per i suoi commenti sprezzanti contro le minoranze etniche, è diventato la terza forza parlamentare più grande nel 2022 e ha quadruplicato i suoi seggi nel 2024.

Il Portogallo ha superato la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea in termini di crescita economica, ha registrato avanzi di bilancio e ha ridotto il proprio debito sia sotto governi di centro-sinistra che di centro-destra. Ma un’ulteriore instabilità politica potrebbe ritardare importanti progetti come l’estrazione di litio nella parte settentrionale del paese e potenzialmente compromettere la privatizzazione a lungo rimandata della compagnia aerea TAP.