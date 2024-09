Gaza, per la destra israeliana che sostiene Netanyahu, la guerra è più di una guerra: è una guerra “guerra santa”. “Tutto scritto nella Torah” il libro sacro degli ebrei, la loro Bibbia.

I sionisti religiosi, che credono che il popolo ebraico abbia l’autorità divina per governare dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, costituiscono solo il 14% circa della popolazione israeliana. Ma negli ultimi anni hanno notevolmente ampliato la loro influenza nell’esercito, nel governo e nella società in generale, e la loro ideologia, spesso estremista, sta contribuendo a plasmare la guerra di Israele contro Hamas.

Un articolo di Kate Linthicum per il Los Angeles Times descrive le posizioni politiche che sono dietro i comportamenti israeliani a Gaza.

Gaza va occupata, è scritto nella Torah

Sebbene non siano politicamente omogenei, scrive, la maggior parte dei sionisti religiosi abbraccia visioni di estrema destra. Si oppongono a gran voce a un accordo di cessate il fuoco per riportare a casa gli ostaggi israeliani e hanno ripetutamente bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza stando davanti ai camion degli aiuti.

Vedono l’attacco mortale del 7 ottobre condotto da Hamas contro Israele come una prova della loro affermazione di lunga data secondo cui non è possibile fare la pace con i palestinesi, e vedono Gaza come un territorio che hanno l’obbligo religioso di conquistare. Sempre più spesso chiedono l’espulsione dei 2,3 milioni di palestinesi che vivono lì.

In primo luogo, sognano di ristabilire Gush Katif, un blocco di insediamenti ebraici che esisteva a Gaza fino al ritiro di Israele dall’enclave nel 2005.

È un obiettivo abbracciato da alcuni dei massimi leader del governo di estrema destra israeliano.

Quella per Gaza è una guerra santa

Reuven Gal, ex capo psicologo militare e ricercatore presso l’Israel Institute of Technology, afferma che per molti soldati, il conflitto di Gaza che ha ucciso più di 30.000 palestinesi “non è solo un’operazione militare”.

“Per loro”, ha detto, “è una guerra santa”. Sottolineano passaggi della Torah che, secondo loro, dimostrano che gli ebrei hanno l’obbligo religioso di conquistare i territori palestinesi.

Yair Margolis, un riservista dell’esercito che è stato richiamato per combattere a Gaza, ha detto durante una recente pausa dalla battaglia che la guerra aveva una chiara dimensione spirituale.

“Tornare in quella terra è tornare a casa”, ha detto. “Ecco da dove veniamo e questo è ciò per cui stiamo lottando”.

È una visione totalmente in contrasto con la corrente principale di Israele, anche se il centro politico del paese si è spostato sensibilmente a destra negli ultimi anni. Un sondaggio condotto dall’emittente israeliana Channel 12 ha rilevato che il 51% degli israeliani si oppone alla costruzione di insediamenti ebraici a Gaza, rispetto al 38% che è favorevole a farlo.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu, un populista di destra, ha definito la colonizzazione di Gaza “irrealistica”. Ma nel 2022, quando i suoi processi per corruzione in corso lo hanno lasciato isolato, Netanyahu ha stretto un accordo con diversi partiti religiosi sionisti per formare un governo di coalizione, e il suo futuro politico è ora strettamente legato al loro.

Al di là dell’impegno a mantenere il controllo militare a tempo indeterminato su Gaza e, eventualmente, a cedere i compiti amministrativi ai palestinesi, la strategia postbellica di Netanyahu rimane oscura, lasciando un vuoto, dicono gli analisti politici, che la destra religiosa è ansiosa di colmare.

In un recente video proveniente da Gaza e diffuso sui social media, un soldato israeliano vestito in mimetica sta sorridente con una mitragliatrice davanti a un edificio bombardato. Si rivolge direttamente a Netanyahu, con il soprannome di “Bibi”.

“Stiamo occupando, deportando e insediando”, dice il soldato. “Hai sentito, Bibi?”

