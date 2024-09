Germania al voto in due importanti stati dell’est, ex DDR e le prospettive sono di una grande vittoria del partito di estrema destra AfD, che dovrebbe acquisire il 30% dei voti e di quello di estrema sinistra BSW, dato fra il 13 e il 19 per cento, uniti dalla ostilità verso gli immigrati.

Dà il tono un manifesto elettorale a Jena dell’estrema destra Alternativa per la Germania, AfD, che mostra il candidato principale per la Turingia Bjoern Hoecke, e gli slogan “L’Est lo fa” e “Quasi proibitivamente buono”. L’AfD è il partito che dovrebbe – i sondaggi sono unanimi – conquistare alle regionali di domenica circa il 30% dei voti (rispetto al 23% del 2019).

Pascale Hugues ha intervistato per Le Point un giovane tedesco di 27 anni che voterà per Björn Höcke, il leader dell’AfD in Turingia, etichettato come “estremista di destra” dall’intelligence tedesca. “Höcke non è un fascista, ma l’unico che vuole finalmente cambiare le cose in questo Paese”, protesta il giovane.

E conclude: l’estrema destra del sulfureo Björn Höcke pronto a tutto per la vittoria in Turingia.

Germania, estrema destra pronta

Gli stati della Germania orientale Turingia e Sassonia terranno elezioni locali il 1° settembre, con partiti populisti sia di estrema destra che di estrema sinistra che dovrebbero ottenere guadagni significativi a spese dei partiti tradizionali.

L’estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) è al 30% in Sassonia, subito dietro l’Unione Cristiano Democratica (CDU) di centro-destra, e in testa in Turingia al 29%.

Anche la neonata Alleanza di estrema sinistra Sahra Wagenknecht (BSW) è al 19% in Turingia e al 13% in Sassonia.

Nel frattempo, i tre partiti nel governo di coalizione nazionale del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il Partito Socialdemocratico (SPD) di centro-sinistra, il Partito Liberale Democratico (FDP) pro-business e i Verdi, stanno subendo sconfitte significative, con un sondaggio di solo il 12% in Turingia e il 13% in Sassonia insieme.

I partiti tradizionali cercheranno probabilmente di formare coalizioni insolite in Turingia e Sassonia per impedire all’AfD di entrare nel governo di uno dei due stati.

Questo potrebbe vedere il BSW emergere come il kingmaker nei colloqui di coalizione post-elettorali, aumentando le possibilità del partito di entrare in un governo statale.

Se, tuttavia, un governo guidato dall’AfD dovesse arrivare al potere in Turingia e/o Sassonia, potrebbe ostacolare l’attuazione delle politiche federali sull’immigrazione e l’energia in quegli stati. Più in generale, una forte performance da parte di partiti anti-establishment come AfD e BSW potrebbe anche destabilizzare il governo nazionale tedesco e indebolire i partiti tradizionali prima delle prossime elezioni generali del paese nel settembre 2025.

Il partito più forte è AfD

L’estrema destra Alternativa per la Germania potrebbe diventare il partito più forte per la prima volta in due elezioni statali domenica nella Germania orientale, mentre un partito fondato da mesi da un importante esponente della sinistra spera anche di scuotere la situazione mentre il governo nazionale si è fatto strada fino a una profonda impopolarità.

L’analisi di Geir Moulson dell’AP prosegue così. Il principale partito conservatore di opposizione tedesco spera di tenere a bada Alternativa per la Germania in Sassonia e Turingia, che ospitano rispettivamente circa 4,1 milioni e 2,1 milioni di persone.

Ma le prospettive sembrano fosche per i tre partiti nella coalizione di governo del cancelliere Olaf Scholz, le cui continue lotte intestine hanno contribuito a un’economia in stallo e ad altri problemi che hanno allontanato gli elettori.

Le vittorie di Alternativa per la Germania, o AfD, sarebbero un segnale potente per il partito a poco più di un anno dalle prossime elezioni nazionali. Ma molto probabilmente avrebbe bisogno di un partner di coalizione per governare, ed è altamente improbabile che qualcun altro accetti di metterlo al potere. Anche così, la sua forza potrebbe rendere estremamente difficile la formazione di nuovi governi statali.

Il problema a Berlino

Gli alti ascolti per AfD e la nuova Alleanza Sahra Wagenknecht, entrambi al massimo della loro forza nell’ex Germania orientale comunista, sono stati alimentati in parte dal malcontento nei confronti del governo nazionale. L’alleanza di Scholz ha discusso durante la campagna per le elezioni del Parlamento europeo a giugno e ha ottenuto risultati deludenti. Le ostilità interne si sono intensificate durante un’estate tormentata da disaccordi sul bilancio del 2025.

I socialdemocratici di centro-sinistra di Scholz, i Verdi ambientalisti e i Liberi Democratici pro-business erano deboli in questi due stati all’inizio, sebbene i primi due partiti siano i partner minori in entrambi i governi regionali uscenti. Ora rischiano di scendere sotto il 5% di sostegno necessario per rimanere nelle legislature statali.

Scholz ha affermato di recente che “il fumo delle armi da fuoco dal campo di battaglia” sta mascherando i successi del suo governo di alleati inquieti, che si è prefissato di modernizzare la Germania. Il ministro della Giustizia Marco Buschmann ha affermato che il governo non è un “gruppo di auto-aiuto”. Uno dei leader nazionali dei Verdi, Omid Nouripour, ha descritto la coalizione come un “governo di transizione”.

L’Unione Cristiano-Democratica, o CDU, ha vinto le elezioni del Parlamento europeo per mento. Ha guidato la Sassonia dalla riunificazione tedesca nel 1990 e spera che il governatore Michael Kretschmer possa farla passare di nuovo davanti all’AfD, come ha fatto cinque anni fa. In Turingia, i sondaggi mostrano che è in svantaggio rispetto all’AfD, ma spera di mettere insieme una coalizione di governo.

La politica della Turingia è particolarmente complicata perché il Partito della Sinistra del governatore Bodo Ramelow è sprofondato nell’insignificanza elettorale a livello nazionale. Wagenknecht, da tempo una delle sue figure più note, se n’è andato l’anno scorso per formare un nuovo partito che ora lo sta superando.

Migrazione, guerra e pace in Germania

L’AfD ha attinto a un forte sentimento anti-immigrazione nella regione, con un manifesto della campagna in Turingia che prometteva “estate, sole, reimmigrazione” e raffigurava un aereo con il logo “Deportation-Hansa”.

Una leader nazionale dell’AfD, Alice Weidel, ha attaccato sia i partiti di governo che la CDU, che in precedenza aveva governato la Germania sotto Angela Merkel, per la loro “politica di immigrazione di massa incontrollata” in seguito all’attacco con coltello della scorsa settimana a Solingen, in cui un presunto estremista siriano è accusato di aver ucciso tre persone.

Il nuovo partito di Wagenknecht, noto con l’acronimo tedesco BSW, combina una politica economica di sinistra con un programma scettico nei confronti dell’immigrazione. La CDU ha anche intensificato la pressione sul governo nazionale per una posizione più dura sull’immigrazione. La posizione della Germania nei confronti della guerra della Russia in Ucraina è un problema anche in questi stati orientali. Berlino è il secondo fornitore di armi dell’Ucraina dopo gli Stati Uniti; queste consegne di armi sono qualcosa a cui sia AfD che BSW si oppongono. Un manifesto AfD che unisce le bandiere tedesca e russa dichiara che “La pace è tutto!”

Wagenknecht ha anche attaccato una recente decisione del governo tedesco e degli Stati Uniti di iniziare a distribuire missili a lungo raggio in Germania nel 2026. Ha dichiarato che il suo partito si unirà solo ai governi statali che hanno una “posizione chiara per la diplomazia e contro la preparazione della guerra”.

L’AfD si è assicurata i suoi primi incarichi di sindaco e di governo di contea l’anno scorso, ma il partito non è ancora entrato a far parte di un governo statale. A giugno, il co-leader nazionale Tino Chrupalla ha affermato che “il sole della responsabilità di governo deve sorgere per noi a est”.

Ciò non sembra probabile in Sassonia e Turingia, dove nessun altro partito vuole unirsi a lui in una coalizione. L’agenzia di intelligence interna ha le filiali dell’AfD in entrambi gli stati sotto sorveglianza ufficiale come gruppi “estremisti di destra comprovati”. Il suo leader in Turingia, Björn Höcke, è stato condannato per aver utilizzato consapevolmente uno slogan nazista in eventi politici, ma sta facendo ricorso.

A seconda di quanto male si comporteranno i partiti di governo nazionali, ciò potrebbe portare la CDU a cercare improbabili partner di coalizione. Il partito ha rifiutato a lungo di allearsi con il Partito di sinistra di Ramelow, che discende dal partito comunista della Germania dell’Est, ma non ha escluso di lavorare con il BSW di Wagenknecht.

Il leader nazionale della CDU, Friedrich Merz, ha detto al gruppo di giornali RND che “non possiamo lavorare con” l’AfD.

“Ciò ucciderebbe la CDU”, ha affermato.

Gli ultimi aggiornamenti sono di Roberto Giardina per il Quotidiano Nazionale.

Con quasi dieci anni di ritardo, infine a Berlino si trova un accordo per controllare l’emigrazioneed evitare attentati di profughi islamici. L’intesa tra i partiti al governo, socialdemocratici, verdi e liberali, è stata difficile e contrastata, raggiunta nell’emergenza. Venerdì scorso, a Solingen, un profugo siriano, durante una festa popolare ha sgozzato due uomini e una donna, e ferito in modo grave altri otto.

Issa al H., 26 anni, era già stato espulso, ma da quasi due anni risiedeva illegalmente in Germania. Esi teme che la strage possa far guadagnare ancora voti all’AfD, il partito dell’estrema destra: domenica si vota in due regioni dell’ex Ddr, in Turingia e in Sassonia, e il 22 nel Brandeburgo, il Land che circonda Berlino, e i sondaggi sono già catastrofici per la Coalizione a Berlino.

Nel vertice, guidato dal Cancelliere Olaf Scholz, si è deciso che chi compie gravi reati, comunque passabili di una condanna a sei mesi, venga subito respinto, e che le espulsioni non siano solo minacciate, ma eseguite senza intralci burocratici (oggi, appena il 20 per cento viene espulso). Chi all’arrivo non ha diritto allo status di profugo non deve ricevere aiuti economici. Vietato portare armi da taglio alle feste popolari. Le aggressioni con armi da taglio sono state circa 14mila l’anno scorso, e quelle compiute da stranieri sono sei volte di più di quelle dei tedeschi.

Perfino la ministra degli Esteri, la verde Annalena Baerbock, adesso arriva ad ammettere che si possa espellere in casi particolari anche profughi siriani o afghani. Forse è troppo tardi per bloccare l’avanzata dell’estrema destra. Ma non tutti coloro che votano per l’AfD sono neonazi o razzisti. Secondo le analisi l’80 per cento vota per protesta. Se oggi la loro protesta sembra avere avuto effetto potrebbero tornare a votare per i partiti storici. In base ai sondaggi alla vigilia del voto, si prevede comunque una perdita drammatica per i partiti al governo.

In Sassonia, il Land economicamente più avanzato all’Est, la Cdu è in testa con il 32 per cento, seguita dall’AfD con il 30,5. Terzo il partito di Sahra Wagenknecht, fondato appena a gennaio, con il 13,4. Sahra è la moglie di Oskar Lafontaine, il fondatore della Linke, e ha lasciato il partito erede del Pc orientale per evitare di venire espulsa. Sostiene che non si possono lasciare alla destra alcuni temi come l’immigrazione incontrollata, ed è contro l’invio di armi all’Ucraina senza chiedere immediati colloqui di pace. L’Spd di Scholz è precipitata al sei, un punto sopra il minimo per entrare in Parlamento. I Verdi sono al limite, con il 4, i liberali cancellati con l’1.

In Turingia, è prima l’AfD con il 22, distaccata la Cdu con il 22, Sahara con il 18. L’Spd è poco sopra il 6, i Verdi e i liberali al 3. Nei due Lander sarà impossibile formare un governo senza l’AfD, e senza accettare l’aiuto di Sahra Wagenknecht. Un brutto segnale in vista delle elezioni nazionali, in programma nel settembre del 2025.

AP

Le Point

Quotidiano nazionale